Petició de 3 anys i mig de presó per una presumpta violació

Jutjat un home acusat d’abusar d’una treballadora del negoci familiar

Actualitzada 03/12/2020 a les 06:47

Lorena Giménez Andorra la Vella

Un home s’enfronta a una pena de tres anys i mig de presó, una part dels quals ferma, i al pagament d’una indemnització per presumptament haver violat en quatre ocasions una treballadora del negoci familiar amb discapacitat. Malgrat que la Fiscalia no exerceix d’acusació en considerar que no hi ha delicte, l’acusació particular assegura que hi ha indicis suficients de criminalitat en considerar que els actes sexuals no van ser consentits per ambdues parts i ella es va veure obligada a mantenir relacions sexuals amb l’acusat per por a perdre la feina.



L’acusació exposa que tenint en compte els antecedents mèdics de la dona, que sofreix un retard mental lleu i estrès posttraumàtic per haver estat violada pel seu oncle quan era petita, queda palès que les relacions que va mantenir amb l’acusat no van ser consentides. A més, apunta que va estar sota tractament psicològic i psiquiàtric després dels fets.



Durant la vista oral, l’acusat va reconèixer des del primer moment haver mantingut relacions sexuals amb la presumpta víctima, però va reiterar, en diverses ocasions, que els actes van ser consentits per ambdues parts i va argumentar que després de mantenir una “relació adulta” amb ella durant un mes, aquesta el va amenaçar perquè li donés diners. Així, el processat va explicar que van començar a intimar el juliol del 2012, quan ell anava a ajudar els seus pares al negoci que regenten. “Vam connectar, ens vam trobar físicament i vam fer l’amor, en cap moment hi va haver ni coacció ni forceig”, va destacar.



En la mateixa línia, l’acusat va manifestar davant el tribunal que durant les quatre setmanes que van estar junts “mai vaig visualitzar que la dona tingués cap mena de deficiència”, i va afegir que durant l’última trobada que van mantenir “em va explicar que havia estat violada pel seu oncle, però no vaig denotar cap trauma, al contrari, m’ho va dir amb la serenor d’una persona que ja ha superat la situació”.



L’home també va assenyalar que en finalitzar la relació, la dona li va demanar diners “perquè la seva parella la humiliava i volia marxar”, i l’acusat li va donar 500 euros. Tanmateix, dues setmanes després, el 16 d’agost, “em va trucar dient-me que l’havia infectat” i es va presentar al lloc de treball amb un document del ginecòleg on figurava que patia una infecció de fongs “i volia que li donés els diners que li havia costat el tractament mèdic, un total de 380 euros”. El processat va denunciar les amenaces que estava vivint a la policia i, per contra, “em vaig assabentar que ella m’acusava d’haver-ne abusat sexualment”.



Per cloure, va lamentar la “llosa que carrego jo i la meva família des de fa vuit anys”. I va afirmar que s’està qüestionant la seva manera de ser, quan “soc bona persona i només manteníem una relació adulta esporàdica”.