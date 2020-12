Mor l'excopríncep francès Valéry Giscard d'Estaing als 94 anys

El cap d'Estat entre 1974 i 1981 ha mort per complicacions derivades del coronavirus

L'excopríncep francès, Valéry Giscard d'Estaing, va morir ahir al vespre als 94 anys. Segons va informar la seva família, l'exmandatari va morir al seu domicli de Authon en Loir-et-Cher arran de complicacions derivades de la Covid-19. Giscard d'Estaing va ser escollit el tercer president de la cinquena República el 1974, i va regnar durant un mandat, amb Jacques Chirac com a primer ministre, fins al 1981, quan va perdre a la segona volta davant François Miterrand, que es va poder refer dels resultats dels anteriors comicis.



El seu mandat es va caracteritzar per l'adopció de mesures per modernitzar el marc legal andorrà. A través dels delegats permanents dels dos coprínceps es va regular el contracte de treball (1974), la igualtat jurídica de l'home i la dona (1975), la creació del MInisteri Fiscal i la modificació dels sistema d'elecció i la durada del càrrec del jutge d'apel·lacions (1976), l'entrada en vigor del Codi de la nacionalitat (1977), l'ampliació del nombre de batlles de dos a quatre (1977), la creació de la parròquia d'Escaldes-Engordany (1978), la regulació de les societats mercantils (1979) o el decret de ala Reforma institucional (1981).



Precisament la Reforma Institucional del 1981 va ser un primer pas cap a la divisió de poders i la consideració d'Andorra com a estat de dret. La promulgació del decretm en què es va treballar durant sis anys, va suposar la creació del Govern que assumiria les funcions executives del Consell General. L'octubre del 1978 va visitar Andorra, on es va trobar amb el Copríncep Joan Martí i Alanis, per commemorar els 700 anys de l'aporovació del primer pareatge.



Giscard d'Esaing va ser clau en la modernització de la societat francesa, així com en la redacció de la Constitució Europea. El seu mandat va estar marcat per la reducció del dret a vot a 18, la despenalització de l'avortament, l'establiment del divorci per consentiment mutu i l'extensió del dret de derivació al Consell Constitucional.

