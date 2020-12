Mor l'escriptor Albert Salvadó

L'autor tenia 69 anys i havia estat conseller de Cultura d'Andorra la Vella amb el PS

Albert Salvadó Albert Salvadó en la presentació d'un llibre Fernando Galindo

Actualitzada 03/12/2020 a les 16:45

Redacció Andorra la Vella

L'escriptor Albert Salvadó ha traspassat avui als 69 anys. El difunt havia estat vinculat a la vida política com a integrant del Partit Socialdemòcrata, formació en la que va ocupar la presidència (2000-2004), i com a conseller de Cultura d'Andorra la Vella (2003-2007)



Salvadó, enginyer industrial de professió, havia guanyat el premi Carlemany de novel·la el 2002 amb Els ulls d'Anibal, el Fiter i Rossell del Cercle de les Arts el 1999 o el de la revista Àgora el 2017, entre d'altres guardons.



L'autor d'obres com la trilogia de Jaume I i més d'una quinzena de creacions literàries havia representat Andorra l'any passat en la Fira del llibre de Buenos Aires.



Entre les seves novel·les destaca El mestre de Kheops (premi Nestor Luján 1998), L'ombra d'Ali Bei, El rapte, el mort i el marsellès, El relat de Günter Psarris, Un vot per l'esperança, l'informe Phaeton o El ball de la vida.



L'obra de Salvadó ha estat traduïda a diverses llengües com l'espanyol, el català, el francès, l'anglès, el portuguès, el grec, el txec o l'eslovac.



La seva darrera novel·la ¿Quieres vivir? narra amb una perspectiva autobiogràfica l'experiència vital d'una malalt de càncer que es nega a ser tractat amb els mètodes oncològics més agressius.

