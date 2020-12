El cap de Govern titlla de "difícil i dolorosa" la decisió que les pistes no estiguin operatives per les festes de Nadal, però assegura que és "la millor" per al país

Actualitzada 03/12/2020 a les 20:32

Redacció Andorra la Vella

Les estacions d'esquí del país no obriran fins, com a mínim, principis de gener. Així ho ha explicat aquest vespre el cap de Govern, Xavier Espot, acompanyat pel president d'Ski Andorra, Francesc Camp, qui ha destacat que és una "decisió difícil i dolorosa", però que "és la millor" en el context actual econòmicament i socialment després de les restriccions aplicades a Catalunya, Espanya i França arran de la pandèmia de la Covid-19. Espot, que no ha donat una data concreta per a l'obertura, ha argumentat que la voluntat de l'executiu també és la de ser "lleials" a Europa i sobretot a França, així com als seus esforços. "No podem donar l'esquena al veí del nord pels lligams que perduren amb nosaltres des de fa més de set segles". La decisió ja s’ha traslladat als ambaixadors de França i Espanya, així com al president de l’Aragó, Javier Lambán, i al vicepresident de la Generalitat de Catalunya en funcions, Pere Aragonès.



Espot ha destacat que el compromís és seguir amb les negociacions amb la Generalitat per a la integració d'Andorra a la regió sanitària de l'Alt Urgell i l'Aran i que la situació sanitària del Principat "és relativament bona". "Els propers dies i setmanes seguirem lluitant en aquestes negociacions". El cap de Govern ha explicat que no s'han marcat una data límit per fer efectiva aquesta integració perquè "és una decisió difícil", tot i que tenen un contacte "gairebé diari" amb les autoritats catalanes, i s'ha mostrat positiu en aquest sentit, ja que ha afirmat que "assolirem resultats satisfactoris i ho aconseguirem" perquè és "molt important" per a les comarques pirinenques catalanes que puguin venir a Andorra. Així mateix, Espot ha subratllat que l'executiu és conscient que el fet de mantenir les pistes tancades fins al gener és molt perjudicial per al país, però que estaran al costat de les empreses i professionals de la neu, tot i que encara l'executiu no té definits els ajuts que es destinaran a aquest sector.



El president d'Ski Andorra, Francesc Camp, ha expressat que les estacions han donat "tot el suport" a la decisió del Govern, de manera unànime, perquè tot i ser difícil "és encertada" vista la situació i a l'evolució de la pandèmia. L'objectiu és que a partir de gener és pugui fer una temporada "acceptable" i per aconseguir "facturar un mínim per pagar les despeses". Camp s'ha mostrat prudent i no ha volgut fer una previsió sobre les pèrdues que pot suposar no obrir durant el desembre i ha assegurat que s'intentaran mantenir els costos per no incrementar aquesta xifra.



Les estacions d'esquí catalanes han assegurat que no obriran el dia 9 de desembre com tenien previst després de l'increment que ha patit la taxa de reproducció i les franceses tampoc ho faran fins al 20 de gener, un cop el govern francès consideri que la situació epidemiològica al país ha millorat i permeti l'activitat a les pistes amb els remuntadors. En aquest sentit, Espot ha detallat que si els països veïns anticipen l'obertura de les estacions Andorra els seguirà i que des del Govern també analitzaran amb Ski Andorra si s'apliquen mesures extraordinàries, com per exemple obrir-les sense ginys o d'altres que s'emprin en els països de l'entorn.

