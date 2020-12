La majoria cedeix a la pressió del 'lobby' de caçadors sobre l'arma dels banders

Els parlamentaris es posicionen contra el criteri del Govern i no faran el canvi al projecte de llei

Actualitzada 03/12/2020 a les 06:54

Joan Ramon Baiges Andorra la Vella

El projecte de llei de modificació de la Llei del cos de banders passarà pel sedàs dels tres grups de la majoria i, en contra del criteri del Govern i del ministeri de Medi Ambient, els agents d’aquest cos no aniran equipats amb armes curtes. La discussió no ha estat fàcil i hi ha certa divisió en els grups que formen la majoria, encara que gran part es decanta per mantenir l’actual redactat i que els banders continuïn amb arma llarga. Fonts dels caçadors i del grup parlamentari demòcrata van assegurar ahir que hi ha hagut fortes pressions dels caçadors i que els consellers han acabat cedint fins i tot en contra de la proposta del mateix Govern.



Existeixen cartes i contactes d’influents caçadors del país que deixen clar que no accepten que els banders puguin anar equipats amb pistoles per la muntanya i es neguen a convertir-lo en un cos armat, com la policia o els duaners, aquests últims a demanda del seu sindicat, que va reclamar aquest element dissuasiu i de seguretat per exercir la seva feina.



En el cas dels banders, la pressió del col·lectiu dels caçadors ha tingut efecte i la majoria parlamentària no permetrà l’ús de pistoles, i únicament es parlarà a la llei d’elements coercitius, que podria facilitar l’equipament de l’anomenada pistola elèctrica –popularment coneguda com a Taser–, una opció que tampoc agrada a molts consellers.



SIPAAG

Qui és va pronunciar ahir obertament sobre aquesta polèmica va ser Lluís Anguita, president del sindicat de funcionaris de l’administració general (Sipaag) i que comparteix l’afició per la cinegètica. Anguita va coincidir a apuntar un grup de caçadors com els que han aconseguit el canvi de criteri. El dirigent sindical va ser clar i es va mostrar favorable al port d’arma curta per part dels banders, especialment per la pròpia seguretat davant les situacions de perillositat a les quals es poden enfrontar. “Són una plantilla de 15 persones i molt sovint han de sortir sols a la muntanya”, va remarcar Anguita, qui va assegurar que té constància que han patit múltiples amenaces i que més d’un cop “han tingut un bon ensurt”. Com una part de la coalició , el president del Sipaag va incidir en el fet que els banders es troben amb contrabandistes de tabac, traficants de droga, pescadors fora de la legalitat, “i tenen la necessitat de defensar-se, i fins i tot de portar manilles per immobilitzar l’individu fins que arribi la policia”.



Anguita va desmarcar-se clarament dels caçadors que discrepen de la reforma: “Si un és legal i compleix escrupolosament la llei no ha de témer res, una altra cosa és que si no ho ets et pots sentit incòmode amb el fet de trobar-te un bander amb una arma curta”. L’arma llarga que duen actualment no està considerada una arma de foc.



Des de la majoria es va retreure ahir al grup socialdemòcrata que hagi canviat de la comissió que estudia la llei Roger Padreny per Jordi Font, molt aficionat a la caça. “Font defensarà una cosa amb la qual no està a favor perquè es tracta de discrepar”, van afegir.



DETALLS

L’esmena del PS diu que els agents en ser considerats un cos especial podran dur en l’exercici de les seves funcions una arma curta o llarga que requerirà la pertinent autorització i ús en cada cas.



Els banders són considerats un cos uniformat, jurat i sancionador, recorda Anguita.