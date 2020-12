L'espectacle de cavalls torna dilluns a la capital

El Mercat de Nadal reobre avui i estarà també en funcionament fins el dimarts vinent en motiu del pont de la Immaculada

Actualitzada 03/12/2020 a les 14:34

Redacció Andorra la Vella

L'espectale itinerari ‘Fiers à Cheval’ recorrerà dilluns a la tarda, a partir de les 18.30 h, l’avinguda Meritxell des del carrer de la Unió fins a la plaça Príncep Benlloch. L'esdeveniment de la companyia francesa Des Quidams porta per quart any consecutiu el muntatge protagonitzat per un grup de cavalls blancs lluminosos i que s'emmarca dins les activitats relacionades amb el Poblet de Nadal.



El Mercat de Nadal reobre avui i estarà també en funcionament fins el dimarts vinent en motiu del pont de la Immaculada. El xef Josep Maria Kao, expert de la cuina xinesa, participa un any més preparant els seus famosos udon per emportar i s'oferiran activitats gratuïtes infantils en diversos espais com l’Oficina de Correus Màgica a la plaça Guillemó i el Parc de Nadal ubicat a l’antiga caserna de Bombers amb les atraccions de l’Arbre de Nadal màgic i el trenet Megabross i la nòria, a la plaça de la Rotonda.