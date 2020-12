El Consell d'Infants es preocupa pel medi ambient i la gent gran

Els cònsols, Josep Àngel Mortés i Eva Choy, han afirmat que el comú posarà a l'abast tots els recursos necessaris

Actualitzada 03/12/2020 a les 14:59

Redacció Andorra la Vella

Els infants d'Ordino estan preocupats per la preservació del medi ambient i de la cura de padrins i col·lectiu vulnerables arran de la pandèmia. Així ho han manifestat durant la primera sessió del Consell d'Infants, que s'ha celebrat avui de maner telemàtica. Els cònsols de la parròquia s'han mostrat agraïts per les propostes i han afirmat que el comú posarà a l’abast tots els recursos i mecanismes necessaris per tirar-les endavant.



L'Escola francesa ha presentat les propostes per reduir al màxim els residus, sobretot de les burilles de tabac, organitzar una exposició sobre el canvi climàtic, aprofundir en el significat de la denominació d’Ordino com a Reserva de la Biosfera a través de xerrades amb experts en el tema, i ajudar els padrins amb els horts socials. L’Escola andorrana s’ha mostrat preocupada pel col·lectiu de la gent gran i les famílies més vulnerables que pateixen les conseqüències de la pandèmia i han presentat propostes com escriure cartes a padrins i padrines que vulguin rebre-les, fer una campanya de recollida de roba i jocs per a la gent més necessitada, i crear un web amb continguts pedagògics i lúdics per ampliar l’oferta d’activitats a fer quan estem a casa.