El Cirque du Soleil arribarà el 2021 sigui quina sigui la situació sanitària

Andorra Turisme preveu incrementar les funcions i que s’ingressi 1,1 milions d’euros

Actualitzada 03/12/2020 a les 06:26

Eduard Piera Andorra la Vella

Andorra Turisme garanteix que durant l’estiu del 2021 es podran portar a terme les funcions del Cirque du Soleil, sigui quina sigui la situació epidemiològica, a causa de la Covid-19. Així es desprèn de la resposta escrita de la ministra de Turisme i presidenta de la societat pública, Verònica Canals, a les preguntes formulades pel conseller general del PS Roger Padreny. “La previsió econòmica d’organitzar l’espectacle per a l’any 2021 és la mateixa que estava prevista per a l’edició del 2020, atès que el format de l’espectacle es preveu que sigui el mateix i s’adaptarà, si s’escau, al context sanitari en el qual estiguem el juliol del 2021”, afirma Canals, que afegeix en la resposta publicada al Butlletí del Consell General que això suposava un increment de les funcions respecte al darrer espectacle del 2019, passant de 22 a les 26 que hi ha previstes.



Els ingressos relatius a les funcions és un altre dels punts que aborda la ministra. Cal recordar que el 2019 van ascendir a 1.238.041 euros, i Canals afirma que tot i l’increment de funcions “Andorra Turisme ha optat per un criteri de prudència, i només s’han pressupostat 1,1 milions d’euros”, un 12% menys.



La ministra també defensa que no s’havien pagat dues activitats amb els mateixos diners. Concretament, exposa que el pressupostat per al Cirque du Soleil per al 2021 corresponia als avançaments que Andorra Turisme havia pagat el 29 de gener, i el 9 de març, motiu pel qual, malgrat figurar al pressupost, són imports ja abonats, i que per això es podia escometre la despesa de l’arribada del Tour de França.



Finalment, la titular de Turisme fa una defensa aferrissada de l’estratègia que porta el seu ministeri, i diu que aquesta, en cap cas, està en confrontació amb el pla de Govern de l’Horitzó 2023. A més, afirma que el projecte del Cirque du Soleil, tot i no mencionar-se específicament al pla, sí que “es troba emmarcat en la iniciativa 11.5, relativa a l’organització de proves esportives internacionals, esdeveniments culturals i trobades professionals que assegurin les garanties sanitàries i de sostenibilitat”, i afegeix que “l’impacte econòmic és important i ajuda a la consolidació del país com a destí turístic”. Canals recorda que Andorra “compta amb 46.000 llits en allotjaments turístics, més de 400 restaurants, milers de botigues, i un llarg etcètera de centres d’oci i de lleure que requereixen que vingui un nombre elevat de visitants”.

#2 Teniu aquest marron i no sabeu que fer

(03/12/20 08:04)



#1 Meri

(03/12/20 07:14)