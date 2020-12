Dubtes legals sobre les multes als esquiadors de muntanya

Actualitzada 03/12/2020 a les 06:53

GALLARDO DESVINCULA EL REGLAMENT DE LA COMERCIALITZACIÓ DEL FORFET NATURA

El ministre de Presidència i Economia, Jordi Gallardo, practicant habitual d’esquí de muntanya, va relativitzar ahir durant la roda de premsa posterior al consell de ministres les queixes que s’han produït els dar­rers dies. “Jo no parlaria de polèmica”, va apuntar. El ministre va considerar lògic que no sigui “de l’acceptació de tothom” qualsevol decisió que comporti “una despesa associada”, i va desvincular la promulgació del reglament de la decisió d’Ski Andorra d’obligar els practicants d’skimo als camps de neu d’adquirir un forfet específic. “Algunes estacions ja ho havien decidit sense la normativa.”



Gallardo va recordar que Govern ja incomplia l’obligació derivada de la Llei de l’esport d’elaborar una llei específica sobre l’esquí de muntanya, fet que ha motivat l’aprovació de la normativa fora de termini. No obstant, el titular del departament d’Economia no va precisar per què s’havia optat per fer servir la via del reglament quan el mandat especificava que havia de ser per llei.



Sí que es va referir al fet que des del Govern s’havia insistit a Ski Andorra, quan es debatia sobre el forfets de cada estació, que es valorés la “possibilitat de fer-ne un de país amb els avantatges i les activitats associades”.

Tot i tenir per mandat legal l’obligació de desenvolupar una llei específica per regular la pràctica de l’esquí de muntanya, el Govern ha optat per fer-ho a través d’un reglament que ha aixecat airades crítiques dels practicants d’aquesta modalitat esportiva i dubtes jurídics. La Llei de l’esport, publicada el gener del 2019 al BOPA, encomana al Govern que “en el termini de vuit mesos” elabori una llei que reguli, entre altres, “els drets i deures dels usuaris dels dominis esquiables així com el règim sancionador”. És a dir, l’executiu havia de tancar-la i presentar-la al Consell General durant el 2019. En canvi, el consell de ministres va aprovar ara fa set dies el reglament dels requisits per practicar esports de neu altres que l’esquí alpí i esquí de fons a les estacions, publicat ahir al Butlletí Oficial.I el quid de la qüestió està precisament en el règim sancionador. Les estacions d’esquí s’han emparat en la nova normativa per posar en marxa l’anomenat forfet natura, un abonament anual de 150 euros obligatori per a qualsevol persona que practiqui l’esquí de muntanya als camps de neu. L’anunci del president d’Ski Andorra, Francesc Camp, que la policia podria sancionar els esquiadors que no disposessin del forfet ha posat més llenya al foc. “No pot multar ni la policia ni l’estació d’esquí”, asse­nyala un jurista després d’analitzar la legislació que regula les estacions d’esquí. “Les sancions han de regular-se a través d’una llei, no per un reglament”, explica.Les mateixes fonts es remeten a un precedent pràcticament idèntic que es va produir el 2007. El boom de l’esquí de muntanya ja va dur el Govern encapçalat per Albert Pintat a promoure una disposició específica. El 13 de juny es publicava un reglament anomenat de conducta per a la pràctica de l’esquí de muntanya a les pistes d’esquí.En l’article 3 s’explicitava que “l’incompliment de qualsevol de les disposicions i les obligacions establertes en aquest reglament se sanciona de conformitat amb el que s’estableix al títol VI de la Llei relativa a les estacions d’esquí i les instal·lacions de transport per cable”. El consell de ministres va trigar només dues setmanes a modificar el reglament en qüestió i va aprovar-ne un de substitutiu. El nou text, del 27 de juny, ja no feia cap referència al règim sancionador. L’exposició de motius deixa ben clares les raons de l’eliminació de qualsevol referència a les multes “atesa la possibilitat que el contingut de l’article 3 pugui donar lloc a entendre que es crea una sanció no prevista en la Llei”. Aquesta normativa en vigor des d’ahir només donava atribucions a l’estació per “negar l’accés” i “prohibir la utilització de les instal·lacions i la circulació per les pistes”, d’acord amb l’esmentada llei de les estacions d’esquí.Tretze anys després, el Govern calca l’article que en el seu moment va admetre que podia generar inseguretat jurídica. En el reglament aprovat a proposta del ministre de Presidència i Economia i Empresa, Jordi Gallardo, la fórmula emprada en l’article 8 és pràcticament idèntica: “En cas d’incompliment de qualsevol de les disposicions i les obligacions establertes en aquest Reglament se sanciona de conformitat amb el que estableix al títol VI de la Llei relativa a les estacions d’esquí”.Aquest mateix article del reglament ja apunta la possibilitat que una estació obligui a disposar “d’un títol de transport” per a la pràctica d’esports de neu. La qüestió clau és que a la llei de referència només es parla d’un títol o forfet per utilitzar “les instal·lacions del transport d’una estació d’esquí”, sense fer cap precisió sobre els esquiadors que no utilitzen els remuntadors. Segons les mateixes fonts, no invalidaria la potestat de les estacions de comercialitzar el forfet natura, però sí que posaria en dubte el fet que es pugui sancionar qui no el tingui utilitzant com a base la Llei de l’esquí.