El final del confinament perimetral previst pel dia 21 s'anul·la, però es permetran els desplaçaments per a trobades familiars durant les festes

La frontera espanyola tanca de nit excepte per motius justificats Les restriccions de mobilitat a la frontera estan limitades a la franja horària entre les 10 de la nit i les 6 del matí. Fernando Galindo

Actualitzada 03/12/2020 a les 14:14

Redacció Andorra la Vella

Catalunya no permetrà els viatges fins després de Nadal, ja que la Generalitat ha decidit que dilluns no es passarà al segon tram de la desescalada tal com estava previst en el seu pla de reobertura progressiva. El motiu és que la taxa de reproducció de la Covid ha augmentat a 0,92 i ha sobrepassat el llindar que la Generalitat havia establert en 0,9, un requisit imprescindible per a seguir amb el procés. Així ho ha fet saber la consellera de Salut catalana, Alba Vergés, qui ha justificat la decisió de mantenir l'autonomia en el primer tram per "responsabilitat" i ha demanat a la ciutadania que "col·labori" amb les mesures de prevenció i en la limitació de les interaccions socials.



Aquesta decisió afectarà les següents fases, ja que es mantindran 15 dies més les restriccions actuals i s'endarreriran la resta, com l'aixecament del confinament perimetral previst pel dia 21 de desembre que tornava a permetre la circulació sense justificació entre Catalunya i Andorra. Tot i així, Vergés ha assegurat que es podran fer desplaçaments per a reunir-se amb la família durant les festes i que les persones que ho necessitin podran anar fora de Catalunya sempre que aquests viatges a altres comunitats siguin per a trobades amb els familiars. La consellera però ha deixat clar que "d'aquí a Nadal queden dies" i que les mesures establertes en el pla que la Generalitat ha preparat per a les festes nadalenques "s'anirà solucionant" en funció de les dades sanitàries.



Les estacions d'esquí de Catalunya també han anunciat que no obriran el dia 9 de desembre, ja que tal com va informar ahir el president de Ferrocarrils de la Generalitat, Ricard Font, era essencial que l'obertura progressiva es fes si hi havia neu i si les dades sanitàries milloraven, un fet que de moment no s'ha produït al territori català.



El segon tram de la desescalada permetia que bars i restaurants ampliessin l'aforament fins al 50%, que centres culturals ho fessin fins al 70% i que els desplaçaments durant el cap de setmana es poguessin fer per tota la comarca.

