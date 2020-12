Quarantena de set dies als francesos que esquiïn a l'estranger

El primer ministre de França anuncia que hi haurà controls a les fronteres amb països amb les estacions obertes

Jean Castex El primer ministre francès, Jean Castex, en l'entrevista que ha fet aquest matí. BFMTV

Actualitzada 02/12/2020 a les 11:25

Redacció Andorra la Vella

El primer ministre de França, Jean Castex, ha explicat en una entrevista aquest matí a RMC i BFMTV que els francesos que vagin a esquiar a l'estranger durant les festes de Nadal hauran de passar una quarantena de set dies i sotmetre's a un test al tornar al seu país. "La idea és evitar que els francesos es contaminin a les estacions de Suïssa", ha indicat Castex, que ha detallat que hi hauran controls aleatoris a les fronteres amb els països que tinguin les estacions obertes, com Suïssa i Espanya, així com a l'aeroport per a tots aquells que vinguin d'Àustria, per tal d'avisar-los que hauran de fer l'aïllament. D'aquesta manera es vol dissuadir els francesos d'anar a esquiar fora del seu país durant aquest període, en el qual les estacions de França no tindran els remuntadors oberts, i per tant haurien de passar part de les festes tancats.