Prejubilacions a Canillo amb 15 anys treballats

El comú aprova una prestació perquè els funcionaris d'entre 57 i 65 anys puguin retirar-se abans

Actualitzada 02/12/2020 a les 10:51

Redacció Andorra la Vella

Els funcionaris canillencs podran prejubilar-se si tenen entre 57 i 65 anys i porten 15 anys treballant per a l'administració parroquial. Són les condicions que fixa el reglament aprovat la setmana passada per la corporació que estableix "una prestació econòmica, en funció dels anys treballats i de l’edat" per als empleats amb aquesta franja d'edat que vulguin deixar la feina de manera anticipada, segons es publica al BOPA.



El comú assegura que les noves prejubilacions per als funcionaris i empleats de caràcter indefinit sense arribar als 65 anys es permeten per "consolidar un cos funcionarial altament motivat i implicat en les tasques que té encomanades" i es precisa que el reglament fa possible que rebin una remuneració abans de cobrar la pensió de la CASS "i oferir llocs de treball a la població jove, i això sense haver d’augmentar la plantilla laboral".



El reglament recull que la prestació es calcularà per un percentatge del salari mitjà cotitzat a la CASS en els darrers 5 anys treballats al comú, en funció de l’edat i dels anys treballats i l'import es mantindrà fins que l'empleat prejubilat arribi a l'edat legal de retir. La nova normativa canillenca entra en vigor en 15 dies a partir d'avui.