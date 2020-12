Possible nova flexibilització horària als bars

Actualitzada 02/12/2020 a les 06:14

45 NOUS CONTAGIS I BAIXA LA PRESSIÓ HOSPITALÀRIA

El ministeri de Salut va notificar ahir 45 nous contagis de Covid, recuperant el ritme després de l’ensurt dels últims brots. A més, també va baixar la pressió hospitalària després de quatre altes de pacients, de manera que a planta hi havia ahir 17 persones i 6 ingressades a l’UCI, de les quals només dues estaven intubades. Quant al nombre total d’infectats actius, es va situar en 774 després de 67 altes. La pandèmia deixa a hores d’ara 6.790 casos, dels quals 5.392 corresponen a infeccions de la segona onada que es va declarar a mitjan juliol. Quant a la incidència del virus als centres educatius, hi havia 8 classes en aïllament total, 7 menys que ahir, 25 en aïllament parcial, tres menys que el dia anterior, i en 37 aules s’aplicava la vigilància passiva.

Els indicadors de salut milloren, però lentament. En l’escala que el comitè tècnic que assessora en la pandèmia ha elaborat partint de criteris com ara els nous contagis per dia, la proporció de majors de 50 anys infectats per jornada, el nombre de proves diagnòstiques positives, els ingressos hospitalaris o els pacients intubats actualment, Andorra està en el nivell 3 d’un màxim de 4. I la voluntat és reduir-lo fins a 2 o 1 amb l’horitzó “ideal”, que seria situar-se en el 0. Les dades conviden doncs a la prudència quant a la relaxació de mesures en locals amb interacció social i on la mascareta no es du posada sempre com són bars i restaurants. No obstant això, el titular de Salut va avançar que si no hi ha cap daltabaix la setmana que ve hi podria haver una nova flexibilització horària. “La franja horària sobretot dels bars al migdia es podria relaxar”, va indicar. Però el que de moment no es planteja és augmentar el nombre màxim de persones per taula. I per això, va avançar, a banda que els indicadors sanitaris se situïn al nivell 2 també cal una major conscienciació perquè la mascareta s’usi el màxim temps possible en aquests espais, tota l’estona que no s’estigui consumint.Ara, a més, la restauració encara una de les èpoques fortes, pels àpats de Nadal. El ministre va deixar clar que qualsevol relaxació de les mesures la marcarà la situació de la pandèmia i no pas les festes. Va avançar que els protocols podrien presentar-se ja a final de la setmana que ve i va insistir en el missatge que tothom s’ha de conscienciar que vindran més festes de Nadal i que aquesta no serà en cap cas com les viscudes fins ara. En aquest sentit, va indicar que les limitacions que es plantegen van encaminades que hi hagi la mínima interacció possible entre grups de convivència. “El concepte inicial és que no s’haurien de barrejar més de tres grups bombolla”, va exposar. La capacitat de cribratge ha de ser un factor que ajudi a fer reunions el màxim de segures possible i que també ho sigui la tornada per a aquells que passin les festes fora del país. Es comptarà, segons va indicar, amb el sector privat: “Farmàcies i laboratoris, per complementar la nostra capacitat.” També hi haurà protocols específics als centres sociosanitaris per als padrins que surtin per compartir els dies festius amb familiars. El gran risc del Nadal, va inistir, és que sigui el focus d’una tercera onada.El Nadal s’apropa mentre es viu el compte enrere per a les primeres vacunacions. El màxim responsable del ministeri de Salut va assenyalar que prefereixen ser “cauts” amb el calendari però que en tot cas es confia d’iniciar a final de gener la vacunació de la primera població diana: un 20% de la ciutadania, que engloba majors de 65 anys, persones més vulnerables al virus per les patologies que pateixen i professionals sanitaris i sociosanitaris. Els primers vacunats se sumarien als que ja compten amb immunitat natural per haver contret el virus i que com ja va avançar fa alguns dies es calcula que són entre el 20% i el 25% de la població. Això no obstant, va assenyalar que es faran estudis d’anticossos per determinar que si hi ha aquesta immunitat, “i les persones que hagin passat la malaltia i no en tinguin se les vacunarà”. Una dada que convida a l’optimisme és que els estudis serològics duts a terme entre residents i personal de dos centres sociosanitaris han determinat que més del 90% dels padrins contagiats han contret immunitat, mentre que el percentatge baixa al 60% en el cas dels professionals. “És com si la gent més jove no s’immunitzés tant. És una bona notícia perquè la gent més gran és la que volem protegir”, va assenyalar.El ministre també va informar els consellers que des de dilluns i fins ahir al migdia s’havien fet 455 tests d’antígens en el marc del nou cribratge escolar i que s’havien detectat dos positius. També va afegir que s’estudia deixar fora els alumnes que tinguin menys de 9 o 10 anys atès que tenen una capacitat de contagiar baixa. Això seria, en tot cas, fins que es validin els nous tests d’antígens per saliva.