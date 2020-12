Menjar a domicili per promocionar els restaurants de la parròquia

El comú endega una iniciativa amb diversos establiments de restauració per fomentar aquesta pràctica

Actualitzada 02/12/2020 a les 14:18

Redacció Andorra la Vella

El comú de la Massana ha endegat una nova campanya per a la promoció dels restaurants de la parròquia sota el títol "Del restaurant a casa". L'objectiu és fomentar el menjar per emportar i els encàrrecs a domicili i fer una promoció conjunta a través de la web comunal i de les xarxes socials. "Volem llançar el missatge que encara que estiguem a casa confinats o que estiguem teletreballant podem continuar menjant com si estiguéssim al restaurant, ja que a la parròquia hi tenim molts establiments que ofereixen 'take away' o 'delivery'", ha afirmat el conseller de Turisme, Comerç i Dinamització, Josep Maria Garrallà. La Massana compta actualment amb quaranta restaurants que ofereixen menjar per emportar i amb onze que serveixen a domicili.