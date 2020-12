Actualitzada 02/12/2020 a les 10:51

La neu ha tornat a fer acte de presència a les estacions d'esquí del país. Totes elles s'han despertat amb algunes acumulacions a les pistes després d'unes setmanes en què no hi havia pràcticament res de neu.De la seva banda, els equipaments especials continuen sent obligatoris per passar el Port d'Envalira, com també per accedir a França, a l'RN-22, on hi ha una restricció de pas als vehicles que pesin més de 19 tones. Les mateixes condicions es donen al Coll de Pimorent.