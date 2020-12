Generalistes i pediatres han facturat un milió d'euros més

Actualitzada 02/12/2020 a les 06:39

APROVADES SIS ADJUDICACIONS I CONCURSOS PÚBLICS

El consell d’administració de la CASS ha aprovat sis adjudicacions i concursos públics. Concretament, l’adjudicació de l’auditoria de seguretat dels sistemes d’informació a l’empresa Adhoc.Tech, S. L.; l’adjudicació del suplement dels serveis de vigilància a l’empresa Vallsegur Correu Express, S. A.; l’adquisició de nous certificats electrònics a l’empresa Entrust; la renovació del manteniment del programari Transfer CFT a l’empresa Axway; l’adjudicació del sistema informàtic per a la gestió integral de l’àrea de Gestió de Persones a l’empresa Enter Systems II, S. L., i la licitació d’un concurs per al subministrament de paper A4.



ELS ASSEGURATS VALOREN EN UN 7,2 L'ATENCIÓ A LA PARAPÚBLICA

La CASS va realitzar durant el setembre i l’octubre la quarta enquesta de satisfacció als afiliats, en què es va preguntar a 450 persones i empreses. La valoració mitjana per part dels assegurats ha estat d’un 7,2 i de les companyies, d’un 7,1. Els assegurats han incrementat l’ús de canals com el telèfon, que ha passat del 13% al 22%, i els telemàtics, que s’han incrementat d’un 29% a un 45%. Només el 31% dels assegurats han declarat haver visitat les oficines mentre que l’any passat ho van fer el 58% dels enquestats.



Un 59% de les empreses utilitza els canals telemàtics mentre que l’ús del telèfon ha augmentat de l’11% al 25%. Les interaccions presencials també han incrementat en nota de 6,9 a 7,3 gràcies a l’oficina de suport als tràmits en línia, que ha estat molt ben valorada per les empreses.



Pel que fa la valoració dels altres canals, tant els assegurats com les empreses valoren molt positivament la pàgina web, arribant fins a una nota de 7,5 per part de les empreses. L’atenció telefònica, tot i obtenir en global un nota de 6,8, ha baixat la valoració de la facilitat i agilitat de contacte amb notes prop del 6.

En aquest sentit, des de la CASS es va informar que s’està dissenyant un programa de cita prèvia en trucades de segon nivell i que es podrà aplicar en breu, tal com s’està fent amb les atencions presencials i amb molt bons resultats, evitant així que els afiliats hagin de trucar varis cops per parlar amb departaments tècnics.

Els metges de capçalera i els pediatres haurien facturat gairebé un milió d’euros més durant els nous primers mesos d’enguany respecte al mateix període del 2019. Un increment d’actes mèdics del qual seria responsable la pandèmia i les visites telemàtiques que es van imposar arran de la Covid-19. Els metges generalistes, segons dades fetes públiques ahir pel consell d’administració de la CASS, van realitzar els primers nou mesos del 2020 un total de 158.684 visites, quan en el mateix període de l’any passat en van fer 119.653. Un increment del 32,6%. Respecte als pediatres, es va passar de les 22.521 visites dels tres primers trimestres del 2019 a les 25.867 d’enguany. Un augment del 14,9%.La diferència entre el 2019 i el 2020 és positiva en 42.377 actes mèdics. Si es té en compte que per cada visita els metges generalistes i els pediatres facturen 23,6 euros, els ingressos en comparació amb l’any passat serien d’un milió amb 97 euros. Una xifra a la qual no ha hagut de fer front en la seva totalitat la CASS ja que en la majoria dels casos la parapública paga el 75% de l’acte mèdic,17,7 euros, i el 25% restant, 5,9 euros, va a càrrec de l’assegurat. Durant el 2020, generalistes i pediatres haurien facturat uns 4,3 milions d’euros en visites.Mentre els metges de capçalera i els pediatres han vist incrementada la feina a causa del coronavirus, els especialistes han vist reduït en un 17,2% el nombre de visites realitzades. En van fer 113.481 els primers nou mesos del 2019, per les 93.991 del mateix període d’enguany. Es tracta de 19.940 visites menys, que representarien uns 656.000 euros menys de facturació respecte al 2019. Cal recordar que el preu de la visita a l’especialista és de 29 euros i que durant aquest any els metges haurien facturat 2,7 milions d’euros.Fonts de la parapública consideren normal la caiguda de visites als especialistes pel fet que per causa de la pandèmia s’han deixat de fer les que no eren urgents. Quant a l’increment dels actes mèdics dels generalistes i els pediatres, ho atribueixen a les visites telemàtiques. Un tipus de visites que la CASS està analitzant, ja que troben si més no estrany que alguns metges hagin més que duplicat els actes respecte als que van fer en els primers nou mesos de l’any passat.D’altra banda, les mateixes fonts expliquen que des del consell d’administració de la CASS s’han fet arribar al Govern una sèrie de reflexions sobres les visites telemàtiques. Insisteixen que s’haurien de regular a través d’un reglament. També consideren que s’ha d’analitzar si la qualitat d’una visita telemàtica és la mateixa que la d’una presencial o si és el mateix una visita per telèfon o per videotrucada. I si s’ha d’apostar per les visites telemàtiques, aquest fet comportarà un augment de les despeses.