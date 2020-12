El Sipaag considera que la prejubilació no ha de servir només per reduir costos

El Sindicat considera que "tornaríem a caure en l'error de sempre" i destaca que s'han de prioritzar criteris d'equilibri i qualitat de servei

Actualitzada 02/12/2020 a les 13:32

Redacció Andorra la Vella

El Sindicat del Personal Adscrit a l'Administració General (Sipaag) ha destacat en un article d'opinió conjunt que la possibilitat de prejubilar-se, si finalment es recupera aquesta opció, "s'ha d'entendre com una millora laboral i de reconeixement de la tasca i dedicació a l'Administració durant tants anys". En aquest sentit, assegura que "si es planteja per una qüestió merament de reducció de costos, tornarem a caure en el mateix error de sempre", i destaca que la reforma "prioritzi criteris d'equilibri i qualitat del servei".



En l'escrit, el Sipaag també ha destacat la importància de la digitalització de l'Administració com a oportunitat per millorar l'atenció al públic, amb un estalvi de temps i de desplaçaments innecessaris dels ciutadans. A més, ha defensat que hi ha d'haver un equilibri entre veterania i joventut entre el personal de l'Administració general.