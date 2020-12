Les nevades baixaran fins als 1.400 metres aquest vespre

El servei Meteorològic avisa de neu a partir del migdia al nord del país

Actualitzada 01/12/2020 a les 12:09

Redacció Andorra la Vella

La neu tornarà a partir d'aquest migdia al nord del país amb l'arribada d'un front que provocarà precipitacions, tal i com ha anunciat el servei Meteorològic Nacional. A la meitat sud del país hi haurà el cel ennuvolat però no s'esperen nevades. De cara al vespre, la cota baixarà dels 1.700 als 1.400 metres i s'acumularan fins a set centímetres de neu nova als cims de l'extrem nord i dos centímetres a 2.000 metres. A més, s'esperes importants ratxes de vent als cims i moderat a fons de vall.

#1 LO PITJOR

(01/12/20 15:16)