Les vendes a grans superfícies cauen el 0,5% respecte de fa un any

Actualitzada 01/12/2020 a les 06:43

Redacció Andorra la Vella

Les grans superfícies, englobant tots els seus productes, van vendre un 0,5% menys durant el setembre, en comparació amb el mateix mes de l’any 2019, tal com es reflecteix a les dades publicades ahir pel departament d’Estadística. No obstant això, cal precisar que tots els productes no han tingut els mateixos comportaments i hi ha grups que fins i tot han tingut creixement respecte de fa 12 mesos. És el cas dels productes alimentaris, que durant el mes de setembre van tenir un increment en les vendes del 4,5%. A l’altre costat de la balança comercial, però, s’hi van situar els productes no alimentaris, que van registrar una caiguda fins i tot més acusada que l’augment de l’alimentació, perdent un 4,8 % de les vendes en comparació amb ara fa un any.



El descens registrat per les grans superfícies andorranes és similar a la caiguda que van tenir a França els centres comercials, que van descendir en un 0,9%. Per contra, a Espanya en el mateix període analitzat es va produir un creixement de les vendes de manera global, enfilant-se el percentatge d’augment dels intercanvis comercials en dos punts.



En relació amb l’ocupació el departament d’Estadística va traslladar que hi ha hagut un lleuger increment en les dones empleades a les grans superfícies, i que ja suposen 63,7% del total, després de la variació positiva d’1,2 punts que han experimentat. Per contra, els homes empleats en grans magatzems van tenir una davallada de prop del 2%, així que respecte al total de treballadors suposa el 36,3%. Finalment, i pel que fa als horaris, fins al 93,4% del personal que hi està empleat té contracte a jornada sencera, mentre que les contractacions de caràcter parcial només són el 6,6% del total.