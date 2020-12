La candidatura de la festa de l'óssa, a punt de tancar-se

Actualitzada 01/12/2020 a les 13:30

L'última sessió de l'any del Consell Assessor del Patrimoni Cultural del 2020 s'ha celebrat, com no podia ser d'una altra manera, telemàticament. Tot i això, la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, ha destacat que han pogut abordar "tots els punts importants" i que "s'ha fet una pinzellada sobre tots els elements que tenen incidència amb la llei del patrimoni". Unes reflexions que continuaran durant el 2021.

Durant aquest any s'ha treballat temes com la inclusió de béns en l'inventari general. A hores d'ara no se sap quants béns es proposaran però els que estan més avançats són "la construcció del coprincipat, la pedra seca i la festa de l'óssa". És precisament aquesta darrera la candidatura que s'està a punt de tancar mentre que la de la pedra seca es troba "en una fase més incipient".

Sant Vicenç d'Enclar i el roc de les Bruixes també són dos elements que s'han tractat enguany amb el Consell Assessor. En el cas del roc de les Bruixes, es va crear una comissió impulsada pel departament que considera que "no cal una intervenció urgent tot i que es preveu que el 2021 es plantegi quina actuació cal dur a terme". Sobre Sant Vicenç d'Enclar, Riva va exposar que "fins que no hi hagi acta final del jurat de la comissió de selecció del projecte no es poden donar més detalls", amb tot va indicar que avança en els terminis previstos i "estarà per poder-lo passar abans de final d'any.