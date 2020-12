L'economia circular, al centre del 15è concurs d'iniciatives ambientals

Actualitzada 01/12/2020 a les 06:55

La 15a edició dels premis d’iniciatives ambientals tindran una categoria especial per als projectes que estiguin relacionats amb l’economia circular. Els guardons, que organitza conjuntament el ministeri de Medi Ambient i el comú d’Escaldes-Engordany, atorgaran un premi temàtic especial en economia circular dotat amb 2.000 euros per a accions que contribueixin a promoure un model de consum, o de negoci, més circular i fomentin la reducció dels residus així com contribuir a evitar el malbaratament alimentari. A més a més, es concediran premis en altres categories; concretament dos guardons de 1.500 i 1.000 euros per a les iniciatives ambientals guanyadores en la categoria ciutadania i empresa i dos més per a escoles de 1.500 euros i 1.000 euros, respectivament, per a accions que contribueixin a l’ambientalització dels centres educatius. Les propostes es podran presentar fins al 21 de maig vinent.