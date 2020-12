Govern treballa en les respostes a l'informe del Consell d'Europa

La trobada de la Comissió Nacional de Prevenció de la Violència de Gènere i Domèstica ha servit per fer balanç de les accions fetes aquest any

Redacció Andorra la Vella

La Comissió Nacional de Prevenció de la Violència de Gènere i Domèstica (Conpvgd) ha mantingut avui una reunió telemàtica, presidida pel ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, per donar resposta a les recomanacions fetes pel Consell d'Europa des del Grup d’experts sobre la lluita contra la violència envers les dones i la violència domèstica (Grevio). Els assistents han fet un document per organitzar les tasques en aquesta matèria i s’ha acordat que els departaments i ministeris concretaran línies d’acció per donar resposta a les recomanacions de cara als pròxims quatre anys.



La trobada també ha servit per fer balanç del treball durant aquest any, com les formacions específiques dirigides per l’Àrea de Polítiques d’Igualtat o la implementació de la guia de col·laboració i els protocols d’actuació en casos de violència de gènere i domèstica. Així mateix, s’han tractat les properes accions, entre les quals destaca la creació de la futura Comissió de Treball Estratègic en l’àmbit de la Violència de Gènere i Domèstica (Cotvio), la recent constitució de l’Observatori de la igualtat, i l’elaboració de l’esborrany del Projecte de llei per a la igualtat efectiva entre dones i homes.

