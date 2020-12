Els nous positius baixen a 33 i tres pacients de l'UCI es traslladen a planta

Actualitzada 01/12/2020 a les 06:12

AGLOMERACIONS PER LA LLIGA

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, i la ministra d’Esports i Cultura, Sílvia Riva, valoraran de manera conjunta la possibilitat que hi hagi públic en els partits de la lliga nacional i quin seria el protocol escaient per fer-ho possible. Així ho va indicar ahir Benazet en ser preguntat per les aglomeracions que s’haurien produït aquest cap de setmana amb motiu de l’arrencada de la lliga nacional. Alguns aficionats s’haurien desplaçat fins a l’exterior de les instal·lacions esportives per intentar veure els partits. Amb tot, el ministre no en tenia constància i va indicar que demanarà informació i valorarà la presència de públic amb l’equip tècnic.

Tornen a baixar el nombre de casos diaris. El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va anunciar ahir 33 positius detectats en les darreres hores i va assegurar que els brots de la setmana passada estan controlats gràcies a la gran capacitat de rastreig i de diagnosi. Amb tot, el total de persones que han contret la malaltia des que va començar la pandèmia és de 6.745 i els casos actius va caure fins als 796 després que 79 persones rebessin l’alta mèdica durant el dia d’ahir.Benazet també va posar en relleu la millora de la pressió sanitària a l’hospital, especialment a la unitat de cures intensives. Actualment, l’UCI només compta amb sis malalts, tres dels quals en una situació d’intubació i ventilació mecànica. Durant el dia d’ahir tres pacients van ser traslladats a planta per continuar amb la recuperació. En aquesta part de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell hi ha a hores d’ara 21 persones. Quant a la incidència del virus a les aules del Principat, actualment n’hi ha 43 que estan en vigilància activa, vuit menys que diumenge. D’aquestes, 15 estan totalment confinades mentre que 28 estan aïllades parcialment.D’altra banda, el ministre va assenyalar que ahir van començar els cribratges de la temporada d’hivern per al 40% de la població amb les proves al sistema educatiu a universitaris, alumnes d’FP i de batxillerat. Dels 300 primers tests que es van realitzar, només es va obtenir un resultat positiu i Martínez Benazet va exposar que si es comprova que la recollida de mostres del nas no és molesta s’estendran a edats inferiors, per als qui inicialment es preveia fer amb test de saliva que encara no estan disponibles.Respecte als tests d’antígens per a la població, va explicar que aquest tipus de prova només positivitza si s’està en fase infectiva i, per tant, no serveix per diagnosticar si s’està infectat. “Tot i que ens fem un test s’han de preservar les mesures perquè sempre n’hi pot haver algun de fallit, la sensibilitat no és del 100%, sinó superior al 90”, va detallar. Quant als tests de saliva va explicar que estan fent proves de sensibilitat i especificitat.