El PS vol que el SAAS no pagui llum ni telèfon a canvi d'augmentar els sous

El partit demana que s'apliqui a les retribucions més baixes i aposta per destinar els 6 milions del recinte multifuncional del 2022 i del 2023 a habitatge social

Actualitzada 01/12/2020 a les 13:02

Eduard Piera Andorra la Vella

Fins a 35 esmenes, agrupades amb 10 blocs temàtics ha presentat el PS per intentar modificar el projecte de pressupostos generals pel 2021. Els socialdemòcrates han fet molt èmfasi en matèria sanitària, i han proposat augmentar els salaris més baixos de les persones que estan lluitant contra la Covid-19, com auxiliars d'infermeria i infermers, fins a la mitjana de la parapública; la metodologia és que el SAAS no pagui durant el pròxim any ni l'electricitat ni la telefonia a les parapúbliques. A més a més, els socialdemòcrates aposten perquè les parapúbliques facin altres aportacions que en total estarien entorn dels 1,2 milions d'euros per augmentar salaris. A més a més, demanen un esforç suplementaria a FEDA i Andorra Telecom i que apliqui un descompte, temporal i excepcional a les famílies del 20% a causa de la pandèmia.



En matèria d'habitatge, els socialdemòcrates aposten perquè els diners del recinte multifuncional que estan prorratejats en els anys 22 i 23, es destinin, de la mateixa manera 2 milions el primer i 4 el segon a la construcció d'habitatge social.El conseller general, Roger Padreny, ha demanat també una nova política en matèria de joventut per tal que es pugui actualitzar i implementar el Pla Nacional de Joventut. Per la seva part, la consellera Susanna Vela, ha lamentat que "no es destini cap partida a Sant Vicenç d'Enclar" i ha proposat una esmena en aquest sentit que dotaria de 100.000 euros més a cultura per tal d'iniciar les obres, així com destinar diners per continuar els treballs de les desviacions de Sant Julià i la Massana que els ha qualificat de "molt necessaris".



Finalment, el conseller Quim Miró ha demanat que es clarifiqui que es vol fer amb l'antic centre hospitalari, ja que ha exposat que "hi ha 450.000 euros per manteniment i 1 milió per fer l'enderroc; que es faci una o es faci l'altra" i ha indicat que cal escatir si "els diners que hi ha a l'FMI són endeutament o no" tasca que ha recordat que competeix al Tribunal de Comptes.