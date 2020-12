El Consell d'Europa vol canvis en els delictes d'agressió sexual

Insta que el Codi Penal prevegi la falta de consentiment de la víctima

Actualitzada 01/12/2020 a les 06:47

Redacció Andorra la Vella

La primera avaluació del grup d’experts contra la violència envers les dones del Consell d’Europa a Andorra –en compliment del conveni d’Istanbul– insta una modificació del Codi Penal més garantista amb les víctimes de violència sexual. En aquest sentit, els experts apunten que l’actual legislació penal avalua la gravetat del delicte segons la violència física exercida i recomanen que es prevegi la falta de consentiment de la víctima, així com que es revisin les penes imposades. També en l’àmbit de la violència sexual, els experts troben mancances en l’atenció hospitalària, malgrat que s’hagi posat en marxa l’anomenat codi lila. I reclamen accés per a les víctimes a atenció mèdica i forense, i també psicològica.



L’organisme també troba a faltar recursos econòmics per atendre les necessitats de les víctimes de violència de gènere i els seus fills, i mancances en les ordres de protecció per garantir que són efectives i que es poden emetre de manera ràpida si és que hi ha un perill imminent per a la víctima. Tanmateix, demanen millorar l’atenció a dones exposades a un risc major de discriminació per tenir alguna discapacitat, fer part del col·lectiu LGTBI o ser immigrants irregulars. Proposen que el Govern atorgui permisos de residència autònoms per a les dones que depenen d’un marit abusiu. Els experts consideren, a més, que s’hauria de donar major protagonisme a les ONG, especialment les que treballen amb dones, en el desenvolupament i seguiment de lleis i polítiques públiques.



En l’àmbit dels progressos, els experts es feliciten dels “considerables esforços” realitzats en l’aspecte legislatiu per tal d’abordar les diverses formes de violència contra les dones previstes al conveni. I es refereixen particularment a la llei del 2015 sobre l’er­radicació de la violència masclista i la violència domèstica i la llei del 2019 sobre igualtat de tracte i no discriminació.



El Govern va contestar ahir a les conclusions de l’informe argumentant que ja s’està treballant en algunes de les demandes de millora plantejades. Per exemple, l’impuls d’un agent d’igualtat en diferents departaments i/o institucions, que preveurà el projecte de llei per a la igualtat efectiva entre homes i dones.

Tanmateix, i respecte als defectes estadístics que també apunten els experts, s’assenyala que es corregirà amb l’impuls de l’Observatori de la Igualtat. L’executiu va assenyalar que també es recomana l’existència d’un òrgan d’avaluació independent de les polítiques i accions preses i que d’això se n’ocuparà l’Institut andorrà de les dones, que també inclou el projecte de llei.



Els experts van visitar Andorra el mes de febrer i es van reunir amb el Govern i representants de la societat civil.