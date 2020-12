Demanen 4 anys per blanquejar diners del narcotràfic

Actualitzada 01/12/2020 a les 14:21

El Tribunals de Corts ha jutjat aquest matí a quatre persones acusades d'un delicte de blanqueig de capital mitjançant un grup organitzat. Segons han exposat les parts durant la vista oral del cas, els processats haurien oberts diversos comptes bancaris en una entitat del país per "netejar" diners procedents el tràfic de cocaïna a Galícia.



La fiscalia ha sol·licitat una pena de quatre anys de presó ferma i el pagament d'una multa de 600.000 euros a dos dels encausats, a un altre tres anys a la Comella i una sanció de 300.000 euros i, a l'últim una condemna de tres anys de presó i 200.000 euros de multa. Les defenses dels acusats, els quals no s'han personat a la Seu de la Justícia, han demanat l'absolució dels seus clients al·legant que no hi ha proves fermes per acusar-los.