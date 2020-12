Caixes de torró amb dibuixos

Les il·lustracions de dues usuàries de la Fundació Meritxell decoren els embalatges de fusta d'alimentació delicatessen

Actualitzada 01/12/2020 a les 16:57

Redacció Andorra la Vella

Dues usuàries de la Fundació Nostra Senyora de Meritxell, Elena Font i Esther Coma, són les autores de les il·lustracions que decoren les caixes amb torrons i mel de l'empresa catalana Torrons i Mel Alemany. La iniciativa anomenada Art Cru inclou la Fundació, l'empresa, Grans Magatzems Pyrénées i el Museu Carmen Thyssen Andorra que han fet possible la col·lecció de caixes de regal d'edició limitada amb una selecció de productes gurmet de la marca.



Els alumnes del taller Xeridell de la Fundació han participat en el concurs d'obra gràfica convocat per l'empresa de Lleida per a tallers especials. Les caixes es comercialitzaran a Pyrénées.