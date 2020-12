La Biblioteca Nacional publica el número 23 de la revista anual

La publicació inclou textos sobre Sergi Mas, la família Areny-Plandolit, l’estat de la literatura nord-catalana a Perpinyà i l’Hotel Rosaleda

Actualitzada 30/11/2020 a les 20:46

Redacció Andorra la Vella

La revista anual de la Biblioteca Nacional, Ex-libris Casa Bauró, arriba enguany al número 23, una edició que s’ha presentat de forma virtual i ha comptat amb la participació de la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, la cap de la biblioteca Júlia Fernández, i l’excap de l'Àrea de Béns Immobles al Departament de Patrimoni Cultural d’Andorra, David Mas.



L’edició d’enguany conté el recull de la bibliografia anual publicada al país i recollida en gran part gràcies al servei del Dipòsit Legal, gestionat per la mateixa biblioteca, i una selecció d’obres publicades a l’estranger que tracten alguna temàtica vinculada amb el país. Riva ha celebrat que la revista “conservi l’essència i el nom” malgrat que la biblioteca enguany hagi canviat d’ubicació per traslladar-se al Rosaleda.



El número 23 inclou textos que repassen des de la figura de Sergi Mas i la seva extensa obra, un article sobre la família Areny-Plandolit, l’estat de la literatura nord-catalana a Perpinyà, on es pot descobrir el vincle entre la propietat intel·lectual i el patrimoni bibliogràfic del país, i un article dedicat a l’Hotel Rosaleda.