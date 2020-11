Martínez Benazet recalca que s'han controlat els brots i que la incidència segueix en descens

Hospital Nostra Senyora de Meritxell Hospital Nostra Senyora de Meritxell Fernando Galindo

Actualitzada 30/11/2020 a les 19:10

Redacció Andorra la Vella

El repunt de casos de la setmana passada està controlat i els positius nous baixen a 33, segons ha destacat el titular de Salut que ha precisat que la detecció de contagis de dijous i divendres feia "por de trobar-nos com fa unes setmanes però han estat petits brots" que han pogut ser controlats per la gran capacitat de rastreig i de fer proves. El total d'afectats per la pandèmia se situa avui en 6.745 i els casos actius són 796 després de les 79 altes de les últimes hores.



El ministre ha destacat la millora dels pacients de l'UCI que es queda amb 6 malalts, tres d'ells amb ventilació mecànica, després que tres dels afectats per la Covid hagin passat a habitació de planta. El total d'ingressats al centre baixa a 27 amb 19 persones amb la infecció a planta.



L'evolució de la xifra d'infeccions ha disminuït mínimament la taxa de reproducció que baixa a 1,07 després de pujar divendres a 1,1. Martínez Benazet ha manifestat que arran d'aquest increment "estàvem realment preocupats perquè pensàvem que seria d'1,5 si seguia la tendència" però el fet d'haver pogut seguir la traçabilitat de tots els brots i fer proves a més persones ha servit per aturar de seguida la propagació del virus. En concret s'ha referit al brot a un centre comercial que deixava divendres 28 contagis entre els treballadors i ha remarcat que no ha existit en cap moment risc per als clients perquè la infecció s'ha estès entre el personal i en l'atenció al públic portàvem mesures de protecció i es respectaven les distàncies "i s'ha actuat amb celeritat".



El ministre ha assenyalat que avui han començat els cribratges de la temporada d'hivern per al 40% de la població amb les proves al sistema educatiu a universitaris, alumnes d'FP i de batxillerat. Dels 300 primers tests que s'han fet hi ha hagut un resultat positiu i Martínez Benazet ha apuntat que si es comprova que la recollida de mostres del nas no és molesta s'estendran a edats inferiors per als que inicialment es preveia fer amb test de saliva que encara no estan disponibles.

#1 Màgia pot agia

(30/11/20 19:38)