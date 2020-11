Ordino tindrà 13,6 milions d'endeutament l'any 2021

Actualitzada 27/11/2020 a les 06:32

DOLSA REBUTJA LA TAXA PER TENIR GOS

El conseller a la minoria, Enric Dolsa, va expressar el seu malestar per l'aplicació d'alguns comuns, inclòs Ordino, de la nova taxa per la tinença de gossos. En aquest sentit, Dolsa va exposar que “no entenc la seva finalitat” i va recriminar que “no em poden dir que aquesta taxa servirà per recaptar diners i destinar-los a la neteja”. Així, Dolsa fins i tot va fer la comparativa amb els parcs infantils quan se'n fa ús i també s'han de netejar. “La neteja s'ha de fer igualment, amb taxa o sense, igual que un parc d'infants s'ha de netejat indistintament de si hi ha dos o quatre nens”.

El comú d'Ordino preveu tancar l'any 2021 amb un endeutament de 13.696.942 euros, fet que suposaria aproximadament un 118,88 per cent del sostre d'endeutament. La corporació va aprovar ahir l'ordinació pressupostària per al 2021 amb uns ingressos de 10,1 milions d'euros, xifra que correspon a una davallada del 14,52 per cent respecte de l'any anterior, una despesa que se situarà sobre els 9,6 milions i unes inversions d'1,9 milions.La consellera de Finances, Maria del Mar Coma, va informar que es preveu un dèficit pel 2021 de 3,3 milions d'euros, dels quals 1,7 milions estarien sufragats pel romanent de tresoreria. D'aquesta manera, es preveu contractar nou endeutament de cara a finals de l'any que ve que no seria superior als 1,6 milions d'euros. La consellera també va informar que les previsions de la corporació pel que fa al marc pressupostari del mandat 2020-2023, el dèficit total acabaria sent de 3 milions d'euros.Amb tot plegat, la sessió va ser tensa entre la minoria i la majoria. El conseller d'XOrdino, Enric Dolsa, va votar en contra i la consellera Sandra Tudó, de Movem Ordino, es va abstenir. De fet, Dolsa va assegurar que en el pressupost hi ha “un problema greu”, ja que no integra els comptes de Secnoa, societat participada pel comú en un 24%. El conseller va acusar la majoria de “secretisme” tenint en compte que els comptes de la societat estan aprovats des del passat 30 de juny. En aquest sentit, la cònsol menor, Eva Choy, va informar que encara no havien rebut el tancament de comptes, però “li farem arribar de seguida que els tinguem”. Dolsa, per contra va insistir que “no em facin creure que no s'ha pogut fer el tràmit que ha dit.Exigeixo els números i estic en el meu dret”. També la responsable de Finances va insistir que “nosaltres hem d'aprovar el pressupost del comú. No hem d'incloure Secnoa perquè ho ha d'aprovar el seu consell d'administració”.Per la seva banda, la consellera a la minoria per Movem Ordino, Sandra Tudó, va explicar que no podia donar suport a aquest punt perquè després de diversos anys formant part de la corporació “cada vegada pugen més les despeses de funcionament” i que habitualment es paguen amb les transferències del Govern, l'ingrés més alt de tots els que rep el comú. Tot i reconèixer que la inversió per al 2021 és prudent, va destacar que cal trobar una solució en això. En aquest sentit, Choy va matisar que “els ingressos que rebem són majoritàriament de les transferències de Govern” i que aenl ser un comú petit els ingressos eren limitats, però “les despeses molt altes”. La cònsol va assegurar que “s'ha de treballar per trobar una solució”.