Demanda per una publicitat presumptament enganyosa

Una joieria denuncia a la Batllia una promoció que considera il·legal

Actualitzada 27/11/2020 a les 06:28

Joan Ramon Baiges Andorra la Vella

Una joieria de la capital ha interposat una denúncia a la Batllia contra el Govern pel que considera inacció del ministeri d’Economia i Empresa contra la publicitat que fa un comerç de compra i venda d’or, que la propietària de la joiera considera que és enganyosa i que ocasiona confusió en els consumidors.



En concret, el lema publicitari que llueix a l’aparador, al prospecte i també a través d’Instagram diu: “Som els que més paguem.” Després de la insistència de la joiera davant els inspectors de comerç, aquests van proposar un mínim canvi que dona un altre sentit a la frase: “Som dels que més paguem.”



El comerç demanant opina que és el mateix i que se segueix incomplint la Llei de competència efectiva i protecció del consumidor perquè aquesta publicitat “incompleix els principis de veracitat i objectivitat”, segons consta a la demanda judicial.



En un primer moment es va fer un recurs administratiu al Govern, però, segons va explicar ahir l’advocat de la joiera, “vam constatar que només rebíem per part dels inspectors de comerç respostes absurdes”. En la via administrativa es va defensar que el comerç d’or està incomplint la normativa de publicitat pel que fa al sector comercial.



L’insignificant retoc del lema publicitari no ha satisfet la demandant, que assenyala que la publicitat suggereix el mateix que l’anterior i que, per tant, no la pot acceptar perquè atempta contra els drets dels consumidors.



La propietària remarca que, a banda del preu de l’or, hi ha comerços que fan promocions en forma de regals als seus clients que també permeten compensar si hi ha una diferència pel que fa a la venda del preuat metall. També es queixen que aquest negoci es promociona com a independent i, afirmen, “en realitat es tracta d’una franquícia i per tant no pot tampoc destacar una independència que no és real”, va indicar ahir la comerciant.

