Obertura el 19 de desembre

Actualitzada 26/11/2020 a les 06:44

FORTET DE TEMPORADA PER REALITZAR RANDO A LES ESTACIONS

Les estacions d’esquí treballen per oferir un forfet de temporada amb assegurança a tots aquells practicants que vulgui fer esquí de muntanya dins del domini. Així ho va manifestar ahir en roda de premsa el secretari d’Estat d’Economia, Èric Bartolomé, que va presentar l’aprovació d’un reglament per regular els esports de neu a les pistes. Bartolomé va exposar que el forfet podria ser un passi únic per a totes les estacions per tal de facilitar que els usuaris no hagin de pagar a cada domini. Tanmateix, va puntualitzar que seran les empreses explotadores qui anunciïn les mesures definitives. El text aprovat pel Govern té com a objectiu fixar els requisits per a la pràctica d’aquests esports i afecta les empreses explotadores i concessionàries i als usuaris que facin esquí de muntanya, passejades amb raquetes o sense, excursions amb motos de neu, etcètera. Així, les estacions hauran de presentar anualment un reglament d’ús que l’executiu haurà de validar per tal d’informar els usuaris de quines modalitats poden practicar dins les pistes i quines no, un fet que permetrà a l’empresa tenir la potestat d’autoritzar on, quan i com es poden practicar els esports de neu dins el seu domini.

Grandvalira té previst donar tret de sortida a la temporada d’esquí abans de l’obertura de les fronteres si les condicions meteorològiques ho permeten. Així ho van afirmar al Diari fonts properes al domini esquiable, que van manifestar que l’horitzó principal se situa en el 19 de desembre, un cop França permeti la lliure circulació i tres dies abans de l’obertura de Catalunya. En aquest sentit, van indicar que “si tenim neu” la intenció és oferir la possibilitat als residents “de gaudir de les nostres pistes” i “començar una petita campanya de màrqueting que també arribaria als països veïns”.Les fonts consultades també van informar que estan “totalment” preparades per obrir les estacions d’esquí “tan bon punt el temps ens ho permeti”. D’aquesta manera, van puntualitzar que actualment les temperatures no els permeten generar neu com en altres temporades. “Les produccions dels canons són molt marginals, necessitem un període d’entre 48 i 72 hores de fred perquè els aparells de neu artificial rendeixin bé i puguem tenir un bon gruix”, van indicar. I van afegir que les previsions per als pròxims dies tan sols auguren “petites enfarinades”, que afirmen que no seran suficients per obrir les estacions.Tanmateix, van informar que des de Grandvalira obriran al públic nacional la zona del forn de Canillo, “per donar vida als residents tenint en compte que no podem sortir del país”. Així, van exposar que els residents podran gaudir d’atraccions com la tirolina, el Magic Gliss i el parc infantil, exceptuant el llac.En la mateixa línia, la cònsol major de la Massana va informar ahir que Pal-Arinsal obrirà l’estació de forma oficial a partir del 19 de desembre, malgrat que des de Ski Andorra i les diverses societats explotadores dels dominis resten pendents dels protocols que els països veïns puguin adoptar per l’evolució de la pandèmia del coronavirus “i no hi ha res concret de forma oficial”.Quant a la possibilitat que els països membres de la Unió Europea facin un acord per mantenir les estacions d’esquí tancades fins a finals de gener, les fonts consultades van posar en relleu que “de moment” Suïssa ja ha iniciat la temporada i Àustria “està treballant per fer-ho”. A més, van comentar que “no tenim cap notícia que plantegin cancel·lar-la”, ja que “són països, com Andorra, que viuen del negoci de la neu”.Tanmateix, va matisar que “tot depèn de les directrius que ens marca el Govern, encara no tenim l’última paraula”. Per la seva banda, fonts properes a l’executiu van explicar que Espanya té intencions d’obrir les estacions i la possibilitat d’arribar a un acord és molt petita.