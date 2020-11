Govern busca avui tancar un acord amb Catalunya

L’objectiu és que a partir del dia 7 Andorra sigui inclosa en la regió sanitària de l’Alt Urgell

Actualitzada 26/11/2020 a les 06:05

Joan Ramon Baiges

Els governs d’Andorra i de Catalunya tenen avui una reunió que pot ser clau i definitiva per a aquest hivern i especialment per al sector de la neu. El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, i el d’Interior, Josep Maria Rossell, viatgen avui a Barcelona amb l’objectiu de tornar amb un acord sota el braç que permeti l’arribada dels primers turistes just a mig pont de la Puríssima i no haver d’esperar fins al 21 de desembre, com està fixat en el pla de desconfinament català. La solució passa, com ja s’ha dit, perquè el Procicat no afecti els desplaçaments cap a Andorra.



A l’altre cantó de la taula hi haurà la consellera de Salut, Alba Vergés, i el d’Interior, Miquel Sàmper, que són qui poden donar l’empenta final per ajudar Andorra, ja que és el Govern català qui té delegades les competències i no és una decisió de Madrid, que tampoc hi posa impediments.



A priori hi ha confiança en una entesa amb l’executiu veí, ja que les relacions actuals són bones i també s’ha implicat molt en les negociacions l’alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, que ha aprofitat els seus contactes polítics per fer veure que que hi ha moltes famílies dividides per la frontera. Per al Govern la prioritat és incloure Andorra en la regió sanitària de l’Alt Urgell durant la fase dos del pla de desescalada, que comença el 7 de desembre, de manera que es puguin aixecar les restriccions a la frontera abans del 21 de desembre. Hi ha confiança que les autoritats catalanes acceptin aquesta situació d’excepcionalitat, que encara que pot tenir un encaix jurídic difícil, en la pràctica només implica que la Generalitat doni l’ordre als Mossos d’Esquadra de permetre el pas dels vehicles, excepte els caps de setmana, quan el confinament serà per comarques.



Durant la reunió a Barcelona els dos ministres andorrans volen insistir a deixar clar que l’anomenat cordó sanitari permet a ciutadans d’altres zones d’Espanya que no estan confinades a viatjar fins a Andorra sempre que no facin parada a Catalunya.

Encara que això està tàcitament reconegut, hi ha certa confusió i es vol evitar que alguns viatgers es puguin trobar amb problemes quan travessin Catalunya.



Les expectatives avui són altes, en principi no hi ha veus contràries a la proposta d’Andorra i la Seu d’Urgell i aquesta solució donaria una mica d’oxigen al sector turístic, encara que l’escenari continuarà sent dolent fins que no es restableixi la mobilitat total amb els dos països veïns.



OBJECTIUS

Restablir la mobilitat és essencial per recuperar certa normalitat amb l’arribada d’alguns turistes i per evitar la divisió de les famílies per la frontera.



Els ministres volen evitar malentesos en l’aplicació del cordó sanitari perquè viatgers d’altres comunitats puguin arribar a Andorra sense problemes.

