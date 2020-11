França obrirà les estacions per Nadal sense remuntadors

El primer ministre gal, Jean Castex, ha anunciat que els ciutadans podran anar-hi durant les festes, tot i que les activitats estaran prohibides

Actualitzada 26/11/2020 a les 13:45

Redacció Andorra la Vella

Les estacions d'esquí franceses podran obrir durant les festes de Nadal sempre que els remuntadors mecànics els mantinguin tancats. El primer ministre gal, Jean Castex, ha anunciat avui que els ciutadans podran accedir a la zona de manera gratuïta "per gaudir de l'aire pur" de les muntanyes i per a comprar a les botigues, que estaran obertes, a diferència dels bars i restaurants, però que les activitats a les estacions hauran de seguir sense funcionament. Una decisió que afecta els empresaris i professionals de l'esquí, que argumentaven que no hi ha "cap motiu per no tornar a obrir" durant les vacances de Nadal i que és un període que els suposa entre el 20 i el 25% dels seus ingressos. Castex també ha anunciat ajudes econòmiques per pal·liar els efectes de la pèrdua d'ingressos causada pel tancamenti que estan treballant en "preparar el període següent el millor possible, a partir de gener", quan es podria decidir una major obertura si la situació epidemiològica al país millora.



El primer ministre ha explicat durant la roda de premsa l'alleugeriment de les restriccions imposades arran de la pandèmia. A partir de dissabte, 28 de novembre, els petits comerços podran reobrir seguint un protocol sanitari fins a les 21 hores i el radi de desplaçament del domicili s'ampliarà als 20 quilòmetres, sempre que es porti un justificant i sigui per un màxim de tres hores. El 15 de desembre es retirarà el confinament, sempre que la situació sanitària ho permeti, i la restricció principal serà el toc de queda entre les 21 hores i les 7 del matí. Cinemes, teatres, museus podran reobrir, així com les escoles de música que la única limitació de l'activitat és que no podran fer classes de cant.



Els viatges a l'estranger es podran fer durant les vacances de Nadal, sempre que sigui a països d'ultramar i es tingui una PCR negativa feta almenys 72 hores abans del desplaçament. Així mateix, les estacions d'esquí estaran obertes, però sense activitat en els remuntadors mecànics. A partir del 20 de gener els restaurants ja podran obrir i rebre als clients.

