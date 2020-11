Espot es reuneix amb les estacions per abordar l'obertura de la temporada

El nou escenari amb França i Alemanya pressionant perquè no obrin afegeix un obstacle

Actualitzada 26/11/2020 a les 21:05

Redacció Andorra la Vella

El cap de Govern, Xavier Espot, ha explicat aquesta tarda que hi ha hagut una reunió amb els agents de les estacions d'esquí del país per abordar l'obertura de la temporada, i analitzar les perspectives a tota Europa del sector després de les pressions a nivell europeu des de França i Alemanya per no obrir abans. "Estem atents a les decisions de França, Alemanya i Itàlia, com també d'Espanya que encara no ha pres una decisió", ha comentat Espot, que ha detallat que la reunió també ha servit per veure si des de les estacions tenien alguna informació complementària. "Hem analitzat els antecedents i hem especulat sobre el que podrien fer els països al respecte", ha comentat Espot.



El cap també ha indicat que no hi ha hagut una demanda directa de França perquè no s'obrin les estacions. Amb tot, ha assenyalat que la decisió que es prendrà "estarà consensuada" i "totes les possibilitats estant damunt de la taula". "No podem prendre una decisió ferma pels canvis constants", ha afegit Espot, que ha remarcat que "s'han de posar damunt de la balança tots els pros i contres".

