El tràfic d'Internet puja un 45% respecte a l'octubre del 2019

Els primers deu mesos de l'any hi ha hagut una variació positiva del 54,4% vers el mateix període de l'any anterior

Andorra Telecom Façana d'Andorra Telecom Andorra Telecom

Actualitzada 26/11/2020 a les 10:04

Redacció Andorra la Vella

El tràfic d'Internet en gigues durant l'octubre es va situar en 8,17 milions, un 45,2% més que el mateix mes del 2019, en què es va registrar un tràfic de 5,62 milions, segons ha detallat el departament d’Estadística. El tràfic nacional ha estat de 3,80 milions de gigues, amb un augment del 76,2%, mentre que l’internacional ha estat de 5,08 milions de GB de tràfic, un 31,1% més que el mateix mes de l’any passat, i la variació del tràfic per internet mòbil s’ha incrementat un 13,6% respecte a l'ocutbre del 2019.



Els primers deu mesos de l'any, en comparació amb el mateix període del 2019, hi ha hagut una variació percentual positiva en el tràfic d’internet del 54,4%, del 100,7% al nacional, del 34,8% de l’internacional i del 27,1% en el tràfic d’internet mòbil. Pel que fa a les dades acumulades dels darrers 12 mesos, el tràfic per Internet en gigabytes s'ha situat en 89,97 milions, fet que equival a una variació positiva del 50,3% respecte a l'any anterior. El tràfic nacional ha estat de 34,53 milions de gigues, un 38,4% del total i un 103% més respecte al mateix període de l’any passat, i quant al tràfic internacional, ha estat de 55,44 milions de GB, un 61,6% del total i un 29,4% més respecte al mateix període de l’any anterior.



El tràfic telefònic en minuts sense internet de l'octubre es va situar en 17,08 milions, una variació positiva del 19,3% respecte al mateix mes de l’any anterior. El tràfic nacional va ser de 12,04 milions de minuts, un 30,2% més que a l’any anterior, mentre que l’internacional va ser de 5,04 milions de minuts, un 0,6% menys respecte a l'octubre del 2019.



Els primers deu mesos del 2020, en comparació amb el mateix període del 2019, hi ha hagut una variació del +15,1% en el tràfic telefònic en minuts sense Internet, un fet que s'ha produït perquè el tràfic nacional ha tingut una variació del 25,8% mentre que l'internacional del -2,4%. Al llarg dels darrers 12 mesos el tràfic telefònic en minuts sense internet s¡ha situat en 187,29 milions, una variació positiva del 12,0% respecte al mateix període anterior. Els minuts de tràfic nacional han estat de 125,93 milions, un +21,4% respecte i pel tràfic internacional, els minuts han estat de 61,36 milions, un -3,3% respecte al mateix període de l’any anterior.