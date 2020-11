Caldea reobrirà el termolúdic abans de Nadal

Les llacunes tornaran a estar disponibles a partir del 19 de desembre

La nova llacuna panoràmica La llacuna panoràmica de Caldea Fernando Galindo

Actualitzada 26/11/2020 a les 11:46

Redacció Andorra la Vella

Caldea reobrirà el termolúdic el dia 19 de desembre després que el passat 2 de novembre la direcció decidís tancar-lo arran de l'aplicació dels confinaments perimetrals a França i a Catalunya. Caldea oferirà així les zones del termolúdic i d'Inúu, que no ha tancat durant aquest mes tot i les restriccions de mobilitat als països veïns i s'espera que la gran atracció principal per als turistes durant l'hivern sigui la nova llacuna panoràmica. El centre també obrirà els spas el dia de Nadal de les 16 a les 00 hores i únicament mantindrà tancat el Likids, la zona per a infants de 3 a 8 anys.



El tancament del termolúdic s'ha aprofitat aquests últims dies per a realitzar diverses tasques de manteniment i preparar-se per a la tornada a l’activitat intensificant els treballs de desinfecció i revisió de totes les instal·lacions.