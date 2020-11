Apadrinament escolar d'una nena de Cambodja

Els alumnes de l'Escola andorrana de segona ensenyança d'Ordino han recaptat 432 euros per cobrir el curs de l'estudiant

Actualitzada 26/11/2020 a les 11:31

Redacció Andorra la Vella

Una nena de Cambodja, Davy Youn, podrà continuar estudiant gràcies a l'apadrinament que per tercer any li fan els alumnes de l'Escola andorrana de segona ensenyança d'Ordino. Els escolars han recaptat els 432 euros que es necessiten per finançar la formació de la nena amb les aportacions voluntàries de tot els alumnes i han lliurat el xec a l'ONG Infants del món que gestiona la iniciativa.



El suport a l'estudiant per finançar el cost del curs va sorgir d'un treball de batxillerat fa quatre anys i es fa en col·laboració amb l'ONG. Els alumnes andorrans mantenen contacte amb l'apadrinada mitjançant vídeos i cartes durant tot l'any. El president d'Infants del món a Andorra, Franz Armengol, i Laia Vara, responsable del voluntariat i coordinadora pedagògica de la llar que l'ONG té a Cambodja han recollit el xec.

