Any i mig de condicional per quedar-se els aparells que li van dur a reparar

Actualitzada 26/11/2020 a les 13:33

El Tribunal de Corts ha condemnat l'autor d'un delicte major d'apropiació indeguda a 18 mesos de presó condicional i a pagar una indemnització de 2.184,01 euros (el valor dels productes dels quals es va apropiar) a les persones que el van denunciar així com al pagament de les despeses processals. L'encausat era propietari d’una botiga d’informàtica a l’avinguda Doctor Mitjavila en la qual un seguit de clients van deixar el 2016 aparells perquè els reparessin.



Uns dispositius que no van tornar a veure mai més perquè després de dies (i mesos) intentant localitzar sense èxit el propietari, ni a través del telèfon ni presentant-se a la botiga, van descobrir que el negoci havia tancat. Va ser aleshores quan diferents clients van denunciar que no els havien retornat els aparells que havien deixat en dipòsit per reparat. A la llista de productes hi havia un MacBook, un iPad, dos iPhone i altres mòbils i ordinadors. En ser preguntat sobre els fets, l’acusat va defensar que els productes “estaven a la deixalleria”, ja que, segons el seu criteri, “ja no tenien valor comercial” en ser difícilment recuperables. I en tot moment va assegurar que havia transmès la informació als seus clients.