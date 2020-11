Afers Socials inclourà la discapacitat en els registres sobre violència de gènere

La demanda, feta per Autea, permetrà conèixer quina és la situació de les dones i nenes amb discapacitat al país

Actualitzada 26/11/2020 a les 12:15

Redacció Andorra la Vella

El ministeri d'Afers Socials, Habitatge i Joventut inclourà, segons ha fet saber Autea, la variable de discapacitat en els registres oficials sobre violència de gènere. Autea va exposar ahir una sèrie d'accions referents a la violència de gènere, una de les quals era aquesta, que té com a objectiu conèixer amb més exactitud quina és la situació de les dones i les nenes que tenen discapacitats al país, comparar-ho amb dades d'altres països i proposar accions de conscienciació social a les famílies i a les possibles víctimes, com la importància de denunciar i no silenciar aquest tipus de violència.



La formació a possibles víctimes amb Trastorns de l'espectre autista (TEA) va ser un altre dels aspectes que Autea va plantejar amb motiu del 25N. L'associació està buscant imatges i vídeos que reprodueixen situacions que la dona i nena amb TEA no ha de permetre mai, per tractar-se d'abús o agressions, per fer-ne difusió entre les famílies i posar-los a disposició centres i associacions. En el cas de no trobar el material més adient Autea valora crear-lo amb l'ajuda de professionals especialitzats. L'associació també va la creació i regulació de la figura del "facilitador" i l'estudi de la modificació de l'article 119 del codi penal per millorar l'abordatge de les situacions de violència de gènere entre les persones amb discapacitat i amb TEA. Autea treballa en la recerca de tota la informació sobre la figura del "Facilitador" en altres països com Espanya i el Regne Unit a on s'està implementant per poder presentar-la als responsables de la policia, batllia i fiscalia, així com als grups parlamentaris per valorar la creació de la figura d'aquest professional que ajudi a les nenes i dones amb TEA i altes discapacitats a l'hora d'afrontar la difícil situació de denunciar un cas de violència de gènere.