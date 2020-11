47.000 euros de responsabilitat civil per dos talons trencats

Corts ha inhabilitat durant sis mesos el condemnat, l'encarregat de l'obra on es va produir l'accident

Anna Ribas Andorra la Vella

El Tribunal de Corts ha condemnat un resident de 63 anys com a autor d'un delicte menor de lesions per imprudència professional greu per no haver verificat la seguretat d’una bastida en encarregar una feina a dos operaris. Aquesta imprudència comporta el pagament d'una multa de 1.500 euros i la inhabilitació de sis mesos com a encarregat d'obra. A més, haurà de pagar, juntament amb l'asseguradora i la constructora, 46.664,12 euros en concepte de responsabilitat civil. Els fets van tenir lloc el 28 de gener del 2013, quan l'encausat estava treballant d’encarregat en una edificació i va encarregar a dos treballadors de confiança, un dels quals era la víctima, que retiressin uns conductes de ventilació del sostre. La víctima va pujar a la bastida i va patir l’accident quan aquesta es va moure per un cop del tub que estava enretirant i es va trencar els dos talons.