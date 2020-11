Vallnord obrirà el 19 de desembre

La cònsol massanenca lamenta que no es pugui iniciar la temporada pel pont de la Puríssima

Actualitzada 25/11/2020 a les 13:37

Lorena Giménez Andorra la Vella

Vallnord Pal-Arinsal té previst iniciar la temporada el 19 de desembre, segons han comentat la cònsol major de la Massana, Olga Molné, que ha remarcat que és una llàstima que les pistes no puguin obrir pel pont de la Puríssima perquè és una de les dates de més afluència de clients.



L'estrena de la temporada d'esquí estava inicialment anunciada per al 4 de desembre però s'ha ajornat pels confinaments dels territoris veïns que impedeixen que arribin turistes ni des de França ni des de la majoria de les comunitats espanyoles. A l'absència de visitants s'hi afegeix la falta de neu a les instal·lacions que encara no han pogut preparar les pistes perquè no ha nevat ni ha fet suficient fred per produir neu artificial.



Grandvalira no ha avançat encara quina serà la data d'obertura tot i que tampoc es complirà el calendari inicial del 4 de desembre.

#6 Caspita...!

(25/11/20 15:18)



#5 Agusti

(25/11/20 15:15)



#4 Andreu

(25/11/20 15:14)



#3 Hanns

(25/11/20 14:42)



#2 Vive la France!.

(25/11/20 14:25)



#1 vincent

(25/11/20 14:20)