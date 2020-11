Rebaixa del lloguer segons facturació

La nova llei dels ERTO permetrà als empresaris obtenir una reducció de l’arrendament del local igual al percentatge de disminució d’ingressos

Lídia Raventós Andorra la Vella

El Govern i els grups parlamentaris segueixen treballant per enllestir la llei que regularà els ERTO a partir del mes de gener. El pagament total o parcial del lloguer dels locals comercials d’aquelles empreses que tinguin problemes econòmics a causa de la crisi provocada per la Covid-19 és un dels punts en què més ha costat trobar el consens entre totes les forces parlamentàries. De fet, la qüestió encara no s’ha acabat de tancar malgrat que la llei ha d’entrar a tràmit parlamentari en breu perquè pugui ser efectiva a principis d’any. La proposta que la majoria té ara sobre la taula i que aquesta setmana s’acabarà de pactar amb la resta de grups és que els empresaris puguin obtenir un percentatge de descompte del lloguer igual al percentatge de la baixada de facturació. La idea també tindria el suport del PS, malgrat que els socialdemòcrates voldrien que l’opció fos factible amb efectes retroactius des d’aquest mes de novembre tenint en compte la falta de turistes per les restriccions als països veïns.



Acollir-se a aquesta possibilitat requerirà, per tant, que l’empresa ensenyi els seus comptes a l’administració per tal de valorar i calcular el percentatge de reducció d’ingressos. En cas que l’empresari prefereixi no donar aquesta informació, la majoria proposa que la llei inclogui la possibilitat de fraccionar el pagament de l’arrendament del local perquè es pugui fer efectiu a terminis. El període en què es podrà retardar el pagament encara no s’ha definit.



El text legislatiu marcarà un percentatge mínim de reducció de la facturació per poder-se acollir a la rebaixa o fraccionament del lloguer que encara s’ha d’acabar de definir. En cas que algun sector concret es vegi obligat a tenir tancat per decret, podrà obtenir una reducció del 100 per cent del lloguer i per tant no pagar res per aquest concepte, entenen així que la baixada de la seva facturació serà també del 100 per cent. En aquest cas, doncs, la mesura no variaria de la que es va aprovar el mes de maig passat.



El que no varia és que la part de reducció de l’arrendament tornarà a ser assumida pels propietaris. A falta d’acabar de tancar el text, els grups han optat per aquestes dues opcions basant-se en les propostes que en el seu moment l’associació de propietaris els van fer arribar i que estarien disposats a assumir. Tot plegat, clar està, tindrà validesa sempre i quan no hi hagi un acord amistós previ entre propietari i llogater.



La llei mantindrà les mateixes ajudes que l’actual pel que fa a altres aspectes com per exemple la prestació per fer-se càrrec d’un menor en cas de no poder anar a escola per culpa de la Covid. També manté els percentatges del salari que assumirà el Govern i l’empresa i al qual renunciarà el treballador que estigui en ERTO. El que canvia és que no s’hi podran acollir totes les empreses, sinó només aquelles que demostrin una rebaixa percentual de la facturació. Aquest percentatge encara està per definir però algunes fonts apunten que podria rondar al 30%. Dit d’una altra manera, aquelles empreses que tanquin malgrat no estar oblides per decret a fer-ho no podran acollir-se als ERTO.



LES CLAUS



1 Comptes

Reducció del lloguer lligada a la facturació

Els empresaris es podran beneficiar d’un descompte en el lloguer del seu local comercial proporcional a la reducció de la facturació a partir del mes de gener amb la nova llei que regularà els ERTO.



2 Arrendament

Fraccionar els pagaments

En cas que l’empresari prefereixi no donar informació sobre els seus comptes, es podrà acollir al fraccionament del pagament de l’arrendament del local comercial per un període encara per definir.



3 Condicions

Percentatge mínim de reducció d’ingressos

La llei inclourà un percentatge mínim de reducció de la facturació per poder beneficiar-se del descompte del lloguer que encara està per definir. En cas de tancament obligatori, però, la rebaixa serà del 100%.



5 Aval

Els propietaris assumiran el cost

Com en la llei aprovada el passat mes de maig, seran els propietaris els qui assumiran el cost de la rebaixa. La proposta, en principi, comptaria amb l’aval de l’associació de propietaris.



5 Canvis

Erto per a tancaments obligatoris

La nova norma incorporarà un canvi respecte a l’actual i és que les empreses que tanquin sense que hi estiguin obligades per decret no es podran acollir als ERTO, a diferència del que va passar al maig.

