Nou programa en línia per portar l'art del Thyssen a les escoles

L'EducarmenThyssen pretén apropar la cultura a tots els nivells educatius durant el mes de desembre

Actualitzada 25/11/2020 a les 12:41

Redacció Andorra la Vella

El Museu Carmen Thyssen ha engegat un programa en línia per apropar el seu art a les escoles. L'EducarmenThyssen, que ha estat validat pel ministeri d'Educació, es rellança durant el mes de desembre, amb la novetat que es fa en un format completament telemàtic i permet als alumnes endinsar-se en l'exposició 'Influencers en l'art. De Van Goyen al Pop Art' des de les pròpies aules.



L'encarregada del programa, Alicia Luño, explica que "la proposta suposa trencar amb la distància física, i apropar la cultura i l’art a tots els nivells educatius del país. Des del Museu proposem aquesta activitat durant el mes de desembre com una de les activitats d’aprenentatge artístic en format lúdic, i tenint en compte que serà la darrera oportunitat per gaudir, des de l’escola, de la instal·lació que tanca les seves portes el 10 de gener de l’any que ve".



La visita virtual estarà dirigida per un membre de l'equip del museu i s'establirà un diàleg amb els infants per tal que puguin descobrir les característices de les obres d'una manera divertida. Es treballarà el paisatgisme, l'ús del color expressionista o les tècniques Pop Art en el programa.