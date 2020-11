Les eleccions s'havien de celebrar demà, però només s'hi ha presentat una candidatura

Dolors Moreno Andorra la Vella

La ginecòloga Meritxell Cosan serà la nova degana del Col·legi de metges, segons ha pogut saber el Diari. Les eleccions estaven previstes per a demà, però finament només s'ha presentat la candidatura encapçalada per la doctora Cosan. La nova junta estarà formada pel Dr. Manel Linares com a secretari, el Dr. Xavier Avellanet com a tresorer i com a vocals estaran la Dra. Roser Bellmunt i el Dr. F. García.



Cosan és la cap del servei de ginecologia i obstetrícia del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) des de l'abril d'aquest any. Es va llicenciar com a metgessa a la Universitat de Barcelona i es va especialitzar en ginecologia i obstetrícia a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus.