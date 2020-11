La Massana tindrà 79 càmeres per vigilar el vandalisme

El comú aprova un crèdit extraordinari d'un milió i mig d'euros per a l'estació Vallnord-Pal Arinsal

Actualitzada 25/11/2020 a les 12:11

Lorena Giménez Andorra la Vella

La Massana ha aprovat aquest matí durant la sessió de consell de comú la instal·lació de 31 càmeres de seguretat més per evitar el vandalisme. Actualment la parròquia compta amb 31 càmeres en diferents indrets de la parròquia i la voluntat de la corporació és augmentar-ne el nombre fins a 79 per constatar infraccions, dissuadir comportament incívics i controlar l'estat del trànsit. Així, la cònsol major, Olga Molné, ha manifestat que abans de finals d'any s'intal·laran els aparells a la cruïlla de l'avinguda Sant Antoni amb el carrer major, a Les Fontetes i a Arinsal. I ha destacat que els sistemes de control garanteixen la confidencialitat i la seguretat de les imatges tractades, tal com preveu la Llei de protecció de dades personals.



Durant la sessió de consell també s'ha aprovat un crèdit extraordinari d'un milió i mig d'euros destinats a fer front a les inversions realitzades durant aquest exercici a l'estació de Vallnord Pal-Arinsal. En aquesta línia el conseller de de finances, Jordi Areny, ha exposat que l'import es finançarà mitjançant la disminució de la partida de tresoreria. Tanmateix, el comú també ha aprovat la despesa d'1.461.500 euros per adquirir part de les participacions preferents a les entitats bancàries subscriptores de l'emissió de participacions preferents de l'estació massanenca. D'aquesta manera, l'import restant se situa en 9.400.000 euros.

