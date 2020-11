L'Empresa Familiar aposta per l'educació com a valor afegit

Actualitzada 25/11/2020 a les 06:37

Lorena Giménez Andorra la Vella

L’Empresa Familiar Andorrana (EFA) vol incentivar el model educatiu en línia per diversificar l’economia i donar valor i competitivitat a Andorra. Així ho va manifestar ahir el president de l’entitat, Francesc Mora, durant la roda de premsa per presentar la temàtica del 19è Fòrum, que es realitzarà el pròxim 1 de desembre en format telemàtic per la irrupció de la pandèmia del coronavirus. Mora va explicar que la temàtica se centra en l’educació superior no presencial, la qual consideren que “és un dels sectors més interessants per diversificar l’economia i és important potenciar-lo”, ja que “ens obre la porta a la inversió estrangera i impulsa la nacional”. Així, va indicar que el seu creixement “pot crear diversos llocs de treball qualificats”. D’aquesta manera, sota el títol Educació: Crear valor des d’Andorra, l’EFA presenta un cicle de quatre conferències que tractaran la irrupció de la tecnologia en el model educatiu, l’aportació el sector al model de negoci del país i quin impacte té l’era digital en la universitat.