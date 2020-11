L'Acoda celebra la reducció de la cessió del sòl dels comuns

Dalmau valora positivament la mesura i confia que pugui incentivar l’activitat del sector privat

Actualitzada 25/11/2020 a les 06:48

Adrià Esteban Andorra la Vella

L’Acoda ha rebut amb els braços oberts la rebaixa del percentatge de cessió obligatòria de sòl urbà consolidat al 0% en habitatge destinat al mercat de lloguer. La seva gerent, Mònica Dalmau, va valorar positivament la mesura, que estarà a l’abast dels comuns i es va mostrar confiada en el fet que això pugui repercutir en una major activitat del sector privat. “Els habitatges de lloguer són una necessitat del país i el fet que hagi sortit un mecanisme de tramitació fàcil per als comuns ens ajudarà en l’estalvi”, va reflexionar Dalmau.



Tenint en compte que cada parròquia té estipulat un determinat percentatge de cessió obligatòria de sòl urbà consolidat, Dalmau va sostenir que “la seva repercussió serà diferent en cada comú”. En qualsevol cas, Dalmau va destacar que l’eina serà d’aplicació immediata i tindrà una durada de 20 mesos. Sobre aquesta qüestió, la gerent de l’Acoda va assenyalar que “és una mesura que tindrà segur un impacte perquè són gairebé dos anys”, tot i que va afegir que es pot plantejar com un “mínim”, ja que “tot el que es pugui allargar serà millor”.

Cal recordar que aquesta reducció parteix d’una esmena de terceravia transaccionada per la majoria en la comissió d’Economia, relativa a la llei de mesures urgents en matèria d’arrendaments de finques urbanes i millora del poder adquisitiu. Incialment, l’esmena de terceravia proposava que el termini s’allargués fins als 36 mesos, però aquesta finalment s’ha transaccionat fins als 20 mesos.