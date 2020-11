França seguirà aïllada fins al 15 de desembre

Les estacions d’esquí de l’Estat veí del nord no iniciaran la temporada abans del 20 de gener

Gerard del Castillo Andorra la Vella

França mantindrà el confinament total de la seva població fins al 15 de desembre, dia en què es permetrà el moviment entre regions a tot el territori. Ho va anunciar ahir el president de la República i copríncep francès, Emmanuel Macron, en una al·locució en què va explicar els plans de desconfinament de l’Estat veí del nord, previstos en tres etapes si la millora desitjada de la situació sanitària ho permet. D’aquesta manera, els turistes francesos continuaran sense poder desplaçar-se fins el Pas de la Casa com a mínim fins al 15 de desembre.



Entre les mesures adoptades destaca la prohibició de l’obertura de les estacions d’esquí franceses, que no iniciaran la temporada abans del 20 de gener. “Em sembla impossible preveure una obertura de les estacions d’esquí per a les vacances", va dir Macron, que es va mostrar favorable a una reobertura al gener “en bones condicions i amb una coordinació a nivell europeu”.



La primera etapa del desconfinament s’iniciarà aquest dissabte. El confinament de la població es mantindrà, però es permetran les passejades i l’activitat física a l’aire lliure en un radi de fins a 20 quilòmetres del lloc de residència i durant tres hores. Les botigues i els serveis a domicili es podran realitzar fins a les nou de la nit, complint sempre un estricte protocol sanitari, i es permetran les activitats extraescolars.



La segona etapa del desconfinament arrencarà el 15 de desembre sempre que hi hagi menys de 5.000 contagis diaris i menys de 3.000 persones a les UCI. El confinament s’aixeca, però es mantindrà el toc de queda a tot el país de les nou de la nit a les set del matí exceptuant el 24 i el 31 de desembre. Aquelles dues nits es permetran els desplaçaments però no fer trobades a l’exterior dels domicilis. També a partir d’aquell dia es reobriran els teatres, els cinemes i els museus.



França, després de les festes de Cap d’Any, podria adoptar noves mesures de desconfinament que es posarien en marxa dies després. “Serà al voltant del 20 de gener que podrem prendre, si és possible, noves decisions d’obertura”, va dir el copríncep francès, que va afegir que en una bona situació sanitària els pavellons esportius i els restaurants podran tornar a obrir”. Les escoles d’educació secundària reobriran completament amb tots els estudiants presents durant les classes. Quinze dies després les universitats podran reprendre les classes, també amb una presència física de tots els estudiants.



França, va assenyalar Macron, farà una anàlisi de la situació sanitària cada dues setmanes per decidir si es poden adoptar mesures d’obertura addicionals.



El president francès va anunciar que a final de desembre o al gener es farà una campanya massiva de vacunació no obligatòria.



MESURES



1 28 de novembre

Sortides de 3 hores i botigues obertes

Els francesos podran fer sortides a peu de fins a 20 quilòmetres i durant tres hores. Es permetrà la reobertura de les botigues i el servei a domicili.



2 15 De desembre

Punt final al confinament

El dimarts 15 de desembre és el dia previst per posar punt final al confinament domiciliari. Es permetrà moure’s per tot el país però amb toc de queda.



3 Situació sanitària

5.000 contagis i 3.ooo a les uci

Les mesures de desconfinament a partir del 15 de desembre només es prendran si hi ha menys de 5.000 contagis al dia i menys de 3.000 ingressats a les UCI.



4 Fins al 20 de gener

Estacions d’esquí tancades mesos

Les estacions d’esquí franceses no obriran abans del 20 de gener. França ho vol fer amb bones condicions sanitàries.



5 Tancada fins al 2021

Sense universitat presencial

Les universitats podran reprendre les classes a partir del 20 de gener amb una presència física de tots els estudiants.

