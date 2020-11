Els propietaris de gossos envien una carta al raonador

Actualitzada 25/11/2020 a les 06:45

Martí Pons Andorra la Vella

Els propietaris de gossos van enviar ahir una carta al raonador del ciutadà per demanar que no s’apliqui la taxa per a la tinença de gossos. Hi exposen que abans que s’apliqui el nou impost, en cas que no es pugui anul·lar, que serveixi per a la construcció de nous pipicans i espais oberts per als animals. Altrament, amenacen que molts propietaris es negaran a pagar la taxa, un fet que asseguren que “desitgem que no succeeixi, ja que som una plataforma inclusiva”.



En el document, firmat per Jaume Vilamajó, indiquen que la despesa per netejar els carrers està coberta pel foc i lloc i que la mesura en qüestió no motivarà els propietaris incívics a recollir les defecacions, ja que no han rebut mai una sanció i no deixaran de ser irrespectuosos, si bé la gran majoria ho són.



Amb tot plegat, els propietaris dels cans demanen al raonador que s’eviti de totes formes la nova taxa que s’iniciarà el 2021 i més tenint en compte la situació extraordinària que s’està vivint arran de la Covid-19.